Овик Мкртчян рассказывает, как сегодня предприниматели могут помочь планете

Невозможность прогнозировать погодные условия, риск природных катастроф и продовольственный дефицит — лишь некоторые из возможных последствий повышения глобальной температуры на планете. Более 100 лет ведущие мировые учёные и активисты пытаются привлечь внимание общественности к чрезвычайной климатической ситуации и предлагают различные варианты решения проблемы, затрагивающие как вопросы экологичного поведения отдельных индивидов, так и национальной политики государств.

Весомую роль в борьбе с глобальным потеплением играет и позиция лидеров промышленного сектора экономики. Несмотря на нависшую над миром угрозу, многие крупные компании не спешат переходить на «зелёную» сторону из-за многомиллиардных вложений, перестройки производств и бизнеса. Однако среди предпринимателей есть те, кто выбирает экологичный путь. В их число входит Овик Леонардович Мкртчян.

Европейский бизнесмен убеждён, что вопросы экологии касаются каждого, и их решение — одна из первостепенных задач мировых лидеров. Он предлагает 5 способов, которые могут стать отправной точкой в улучшении экологической ситуации.

Внедрение современных технологий, позволяющих снизить эмиссию парниковых газов в атмосферу

Так, предприятие SIA EGG ENERGY, учредителями которого являются Овик Мкртчян и Мхитар Мхитарян, занимается утилизацией куриного помёта компании Balticovo. Птицеводческое хозяйство является одним из крупнейших экспортёров яиц и обеспечивает ими более 20 стран. Отходы от подобного производства представляют значительную экологическую опасность. Однако благодаря технологиям, используемым SIA EGG ENERGY, куриный помёт перерабатывается в биогаз, который не только становится источником энергии, но и приносит дополнительную прибыль. Кроме того, подобный метод позволяет сократить выбросы метана и закиси азота в атмосферу.

«Соответствие требованиям экологического земледелия — один из главных параметров производства SIA EGG ENERGY», — комментирует деятельность компании Овик Мкртчян.

Инвестирование в «зелёный» сектор

В 21 веке сегмент возобновляемой энергетики, которая не сопровождается выделением углекислого газа, показывает высокие темпы роста и вызывает широкий интерес не только среди экоактивистов, но и инвесторов. Этому способствуют климатическая повестка, желание снизить зависимость от импорта энергоносителей, увеличение эффективности выработки зелёной энергии и снижение её себестоимости.

Посадка деревьев

Озеленение планеты — один из самых эффективных способов борьбы с глобальным потеплением, которому может посодействовать бизнес. Посадка и выращивание деревьев поможет компенсировать выбросы парниковых газов, а последующая продажа древесины станет дополнительным источником дохода.

Пересмотр эффективности производства

Непрерывное повышение производительности труда поможет выявить, устранить и максимально оптимизировать процессы, которые становятся причиной нецелесообразных выбросов углекислого газа.

Адаптация бизнес-стратегии

Учёт воздействия на окружающего среду всего цикла продукта: от разработки, использования и окончания срока службы, на этапе проектирования поможет улучшить как экономические, так и финансовые показатели.

Учитывая сегодняшнюю обстановку, эти шаги являются не данью трендам, а острой необходимостью. Ведь в противном случае будет достигнута точка невозврата, и человечество окажется на грани экологической катастрофы.

«Если поведение представителей промышленного сектора не изменится, в скором времени угрожающие прогнозы последствий глобального потепления станут реальностью. Поэтому действовать нужно без промедлений», — заявляет Овик Леонардович Мкртчян.