«Норбит» автоматизировал проектные продажи в компании «Сен-Гобен строительная продукция рус»

Компания «Норбит» (входит в группу ЛАНИТ) внедрила CRM-систему на платформе «1С-Битрикс24: энтерпрайз» в компании «Сен-Гобен строительная продукция рус», специализирующейся на производстве и продаже строительных материалов. Компания получила единую информационную систему для отдела продаж, автоматизировала процессы лидогенерации и управления задачами.

CRM-система на платформе «Битрикс» пришла на смену устаревшей базе данных сделок, использовавшейся многие годы в подразделениях компании в разных странах. Сотрудники российского отдела продаж не могли подстраивать бизнес-процессы внутри системы под свои нужды, отсутствовала возможность анализировать структуру лидогенерации и продаж.

Специалисты компании «Норбит» совместно с командой «Сен-Гобен строительная продукция рус» («СГПР») реализовали проект внедрения CRM-системы на платформе «1С-Битрикс24: энтерпрайз». Одним из важнейших элементов итогового решения является принцип максимального использования стандартной функциональности платформы с целью сохранения гибкости системы при ее поддержке и развитии.

В рамках проекта было разработано расширение стандартной функциональности платформы для фиксации дополнительной истории взаимоотношений с клиентами «СГПР», что позволило провести оптимизацию процессов управления продажами и организовать контроль за ходом продвижения сделок по воронке продаж.

Сложнейшим элементом системы стала разработка механизма автоматизированного формирования коммерческих предложений. Учетной системой продукции «СГПР» является программный продукт корпорации SAP, интеграция с которым позволила осуществить синхронизацию номенклатурных справочников и прайс-листов, сделала возможным процессы автоматических расчетов коммерческих предложений. Дополнительно проведена работа по интеграции решения с геосервисом «Яндекс» для визуализации на картах текущих и плановых проектов «СГПР».

«Для поддержки роста наших продаж нам понадобился удобный и понятный инструмент. Платформа “1С-Битрикс24: энтерпрайз” стала для нас оптимальным решением, идеально сочетающим возможности системы, цену, скорость внедрения и простоту поддержки. Благодаря проекту мы добились значительной оптимизации внутренних бизнес-процессов и повышения качества коммуникаций с нашими клиентами», – сказал Тимур Сагиров, директор по информационным технологиям компании «Сен-Гобен строительная продукция рус».