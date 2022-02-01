В Якутии создают приложение для людей с почечной недостаточностью

В Республике Саха (Якутия) разрабатывают мобильное приложение KidneyHealth, которое призвано помочь людям с хронической болезнью почек (ХБП) сформировать индивидуальный план питания в соответствии с результатами анализов. По словам создателей, аналогов решения на сегодняшний день в России нет. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха в Москве.

В приложении необходимо будет ввести результаты общего и биохимического анализов крови — под данные показатели система на базе ИИ составит подходящий рацион. Сервис содержит также необходимую справочную информацию о заболевании, рецепты блюд, счетчик для поддержки водного баланса. Решение создается для пациентов с почечными заболеваниями, для тех, кто проходят курс гемодиализа и для людей с трансплантированной почкой. На сегодняшний день готов прототип сервиса KidneyHealth. Команда участвует в якутском преакселераторе «Б8», где разрабатывает бизнес-модель проекта.

«Пациент на гемодиализе должен каждый месяц сдавать биохимию и общий анализ крови, принимать лекарства, назначенные врачом и соблюдать диету. Следование рекомендациям по питанию жизненно важно. Например, повышение калия в крови может привести к смерти. Цифровой помощник в виде приложения позволит систематизировать все рекомендации и следовать им», — сказала Клара Попова, менеджер проекта, ученица 11-ого класса МБОУ «Намская улусная гимназия им Н.С.Охлопкова».

Идея разработки родилась, когда одиннадцатиклассники участвовали в Якутской международной исследовательской школе при Малой академии наук Республики Саха (Якутия). Сначала одиннадцатиклассники разрабатывали приложение, которое бы рекомендовало продукты и блюда для профилактики железодефицитной анемии, панкреатита, сахарного диабета второго типа, но в процессе работы переориентировали приложение на более конкретную аудиторию — пациентов с ХБП.

Стартап поддерживает и консультирует создатель социального проекта для диализников «Надежда на будущее» Наталия Каратаева. Ранее она проходила курс диализа, полностью вылечилась, создала первое сообщество диализников в Якутске, где люди с ХБП поддерживают друг друга морально и обмениваются важной информацией.