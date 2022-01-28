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В банкоматах «Сбера» теперь можно снимать наличные с помощью приложения «Сбербанк онлайн»

Новый сервис Сбербанка позволяет клиентам снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты или гаджета с бесконтактным модулем NFC. Понадобится лишь телефон с установленным мобильным приложением «Сбербанк онлайн».

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать на экране банкомата опцию «Снять через Сбербанк онлайн» и отсканировать появившийся код камерой смартфона – все остальные действия (ввод суммы и выбор карты) выполняются в телефоне. В целях сохранения окружающей среды, чек при этом печататься не будет. В случае необходимости, справка по операции всегда доступна в приложении «Сбербанк онлайн».

Новая опция особенно актуальна для владельцев смартфонов без модуля NFС: теперь они смогут получить деньги в банкомате, даже если забыли банковскую карту дома.

В 2021 г. был проведен пилотный запуск данного функционала на ограниченном количестве устройств, сейчас уже более 23 тыс. банкоматов «Сбера» поддерживают эту возможность.

«Новая функция позволяет провести операцию еще быстрее, ведь все действия происходят на экране своего смартфона. Мы продолжаем работать над упрощением способов использования банкоматов – теперь возможность обслуживания “без пластика” появилась и у тех клиентов, чей смартфон не оснащен бесконтактным модулем», – сказал Андрей Жарский, вице-президент по продажам блока «Сеть продаж» Сбербанка.

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