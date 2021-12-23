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«РТ-Техсервис» использует в своей работе систему электронного документооборота «Этлас».

Компания ООО «РТ-Техсервис», входящая в госкорпорацию «Ростех» использует в своей работе систему электронного документооборота «Этлас». Об этом CNews сообщили представители «Этлас-софт».

В силу специфики деятельности ООО «РТ-Техсервис» в компании используется большой объем различной документации — распорядительной, проектно-технической, финансовой. Значительная ее часть используется в цифровом виде, поэтому руководство ООО «РТ-Техсервис» приняло решение о внедрении системы электронного документооборота.

Основная задача, которую должна была решить СЭД — автоматизация работы с документами с целью повышения эффективности процессов управления. Специалисты компании подготовили развернутое техзадание, в котором перечислили требования к СЭД.

Система в числе прочего должна:

•соблюдать политику единого хранилища электронных документов;

•предоставлять доступ к данным только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий и категории запрашиваемой информации;

•иметь механизм централизованного запрета на удаление документов пользователями;

•обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой информации и действий пользователей;

•давать возможность быстрого поиска необходимой информации как по атрибутам, так и по текстовому содержимому;

•обеспечивать работу с различными типами файлов;

•поддерживать автоматические действия с документами — регистрацию, нумерацию, именование, создание и оформление на основе шаблонов и т.д.;

•поддерживать коллективную работы с документами;

•иметь возможность ручного и автоматического экспорта и импорта документов, в том числе со сканера.

Также в техзадании были сформулированы требования к функционалу СЭД в части контроля исполнительской дисциплины, создания типовых отчетов, классификаторов и справочников, возможностей интеграции с другими программными системами компании. Отдельно были перечислены требования к эргономике и надежности системы, лицензированию и патентной чистоте, условиям гарантийного и технического обслуживания и другие.

Система электронного документооборота «Этлас» версии 6.6 удовлетворила всем предъявленным требованиям, и эксперты ООО «РТ-Техсервис» остановили свой выбор на ней.

В процессе развертывания СЭД специалистами компании при поддержке инженеров «Этлас» проведены следующие мероприятия:

•выполнена инсталляция программного обеспечения системы на сервере компании и проведена первичная настройка;

•в систему электронного документооборота интегрирована программы «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП»;

•проведен онлайн-инструктаж сотрудников.

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