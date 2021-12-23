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Компания «Актив» объявляет о старте продаж устройств «Рутокен» в исполнении Metal

Компания «Актив» приступила к продажам устройств «Рутокен» Metal, привычных USB токенов, исполненных в монолитном металлическом корпусе повышенной прочности.

Новые продукты «Рутокен» предназначены для работы в сложном промышленном окружении, обладают увеличенной стойкостью к вибрациям и электромагнитным помехам.

Особая конструкция корпуса устройства обеспечивает плотное подключение к USB-разъему, за счет которого металлические токены подходят для применения в местах публичного пользования (кассы, носимые компьютеры, планшеты, банкоматы, вендинговые аппараты, серверные стойки и многое другое), а также во всех случаях, где требуется крепкая посадка устройства в разъеме.

Продукты «Рутокен» в монолитном металлическом корпусе сохраняют все возможности токенов «Рутокен» в исполнении micro. При изготовлении и персонализации «Рутокен» Metal используется технология зеркальной лазерной гравировки с возможностью персонализации под требования заказчика. Кроме того, устройства «Рутокен» Metal подходят для получения квалифицированной электронной подписи в УЦ ФНС.

В исполнении Metal доступны модели «Рутокен» Lite 64КБ (серт. ФСТЭК) и «Рутокен» ЭЦП 2.0 2100 (серт. ФСБ).

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