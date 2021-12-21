В «Яндекс.браузере» появились нейрофоны

В «Яндекс.браузере» появились новые фоны, созданные нейронной сетью. Это пейзажи, которых никогда не существовало в действительности — они изменяются прямо на глазах у пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Нейрофоны — больше, чем просто картинки. Если посмотреть на изображение в течение нескольких секунд, можно увидеть, как преображается ландшафт: меняются очертания гор, разливаются озера, а вместо пустошей появляются цветущие луга. Превращения происходят плавно, но за ними приятно понаблюдать, если хочется на минутку отвлечься от работы.

В «Браузере» уже давно были видеофоны (короткие ролики, снятые на камеру или дрон), и разработчики решили создать нечто похожее с помощью нейронных сетей. Для этого использовали нейросеть из семейства StyleGAN2 — так называется открытая архитектура, предложенная компанией Nvidia.

Нейросеть обучили на множестве пейзажей из «Яндекс.картинок». Обучившись, она смогла генерировать подобные ландшафты сама. Чтобы придать изображениям более неземной вид, ее дообучили на картинках, найденных по запросу [фантастический пейзаж]. Получились пейзажи, похожие на настоящие, но с необычными элементами — так, на одном из фонов над лесом встают сразу два солнца. Разработчики отобрали несколько самых красивых видов, а затем поручили нейросети сгенерировать промежуточные изображения — так, чтобы один пейзаж плавно «перетекал» в другой.

Нейрофоны уже доступны в «Яндекс.браузере» для Windows и macOS или iOS. Пользователи могут выбрать фон, который понравился больше всего, или включить чередование — в этом случае нейрофоны будут сменять друг друга раз в сутки.