Sitronics Group присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному Альянсом в сфере ИИ

Sitronics Group (входит в группу АФК «Система») присоединилась к Кодексу этических принципов и стандартов поведения в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Альянс объединяет технологические компании страны для совместного развития компетенций и ускоренного внедрения искусственного интеллекта в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, разработанный участниками альянса, служит ориентиром для развития технологий ИИ в стране и призван обеспечивать доверие к ИИ со стороны пользователей, общества и государства.

Технологии искусственного интеллекта существенно трансформируют не только деятельность компаний, но и привычный образ жизни нашего общества. С точки зрения активного взаимодействия с окружающим миром наиболее заметным является внедрение ИИ при создании автономных систем, самоуправляемого транспорта. К примеру, Sitronics Group разрабатывает решения для автономного управления судов, в которых применяются технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, распознавания и идентификации, позволяющие обеспечить более безопасное судовождение и снизить аварийность.

Также компания использует разработки в сфере искусственного интеллекта для анализа данных дистанционного зондирования Земли со спутников и данных от беспилотных дронов для мониторинга территорий, лесов, землепользования, недропользования.

«В условиях происходящих технологических изменений Кодекс этики может играть важную роль в формировании доверия к инновациям, внедрению технологий искусственного интеллекта. Приверженность рекомендациям этого документа станет элементом социальной ответственности компаний, разрабатывающих и внедряющих технологии ИИ в России. Присоединяясь к Кодексу, мы обязуемся обеспечивать этичное и безопасное применение искусственного интеллекта для человека», - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Кодекс этики провозглашает человеко-ориентированный и гуманистический подход при развитии технологий ИИ, принципы недискриминации, безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, ответственности за последствия применения ИИ.