Разделы

Бизнес
|

Sitronics Group присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному Альянсом в сфере ИИ

Sitronics Group (входит в группу АФК «Система») присоединилась к Кодексу этических принципов и стандартов поведения в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Альянс объединяет технологические компании страны для совместного развития компетенций и ускоренного внедрения искусственного интеллекта в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, разработанный участниками альянса, служит ориентиром для развития технологий ИИ в стране и призван обеспечивать доверие к ИИ со стороны пользователей, общества и государства.

Технологии искусственного интеллекта существенно трансформируют не только деятельность компаний, но и привычный образ жизни нашего общества. С точки зрения активного взаимодействия с окружающим миром наиболее заметным является внедрение ИИ при создании автономных систем, самоуправляемого транспорта. К примеру, Sitronics Group разрабатывает решения для автономного управления судов, в которых применяются технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, распознавания и идентификации, позволяющие обеспечить более безопасное судовождение и снизить аварийность.

Также компания использует разработки в сфере искусственного интеллекта для анализа данных дистанционного зондирования Земли со спутников и данных от беспилотных дронов для мониторинга территорий, лесов, землепользования, недропользования.

«В условиях происходящих технологических изменений Кодекс этики может играть важную роль в формировании доверия к инновациям, внедрению технологий искусственного интеллекта. Приверженность рекомендациям этого документа станет элементом социальной ответственности компаний, разрабатывающих и внедряющих технологии ИИ в России. Присоединяясь к Кодексу, мы обязуемся обеспечивать этичное и безопасное применение искусственного интеллекта для человека», - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Кодекс этики провозглашает человеко-ориентированный и гуманистический подход при развитии технологий ИИ, принципы недискриминации, безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, ответственности за последствия применения ИИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк зявил о катастрофическом несоответствии «Эльбрусов» своим требованиям

Сбербанк со сверхкрупной прибылью продал МТС долю в знаменитом российском ИТ-стартапе

Сын Кириенко возглавил Mail.ru и VK

Шантажист телеком-гиганта оказался не хакером, а экс-сотрудником. Его настырность нанесла ущерб в $4 млрд

Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам

Российских арендодателей жилья загонят в единую ГИС. Уклонистов будут штрафовать

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022