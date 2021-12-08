Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработает замену иностранным модулям электропитания

«Электронинвест», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», получила субсидию от Министерства промышленности и торговли на разработку новых электронных компонентов, производство которых способствует импортозамещению в отечественной электронике. Об этом сообщил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дёгтев.

«Группа компаний «Электронинвест» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2017 г. и входит в состав кластера энергоэффективных технологий. Благодаря современной инфраструктуре и удобной логистике особой экономической зоны Москвы резидент полностью сосредоточен на реализации своих проектов по производству и разработке источников вторичного электропитания и медицинского оборудования. Производственные мощности компании, размещенные на территории ОЭЗ, дают возможность выпуска более 50 тыс. единиц продукции в год. Реализация нового комплексного проекта позволяет эффективно решать задачи импортозамещения, а также предоставляет инновационные разработки, предполагающие получение патентов», – сказал Геннадий Дёгтев.

По проекту ГК «Электронинвест» осуществляет разработку и освоение серийного производства унифицированных источников вторичного электропитания исключительно с использованием российской элементной базы для вычислительной техники, бортовой аппаратуры ракетоносителей нового поколения, летательных аппаратов и беспилотных летательных аппаратов. Ряд изделий, разрабатываемых в рамках проекта, позволяет осуществлять pin-to-pin замещение модулей питания иностранного производства – то есть, заменять эти модули отечественными вариантами быстро и без ущерба для рабочего процесса.

В 2021 г. «ГК «Электронинвест» заключило соглашение с Министерством промышленности и торговли, которое дает компании право на получение субсидии из федерального бюджета для покрытия части затрат по созданию электронной компонентной базы и модулей в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».