VK Сloud Solutions: более 38% заказчиков Kubernetes развертывают его в облаке

VK Cloud Solutions провела опрос среди участников «Вечерней школы Kubernetes для разработчиков» – технических специалистов, представляющих более 70 компаний из разных отраслей. Каждый из них рассказал о том, как именно технология применяется в их организациях, и с какими трудностями приходится сталкиваться.

Согласно результатам опроса, все заметнее становится тенденция по переходу работы с Kubernetes в облачные среды: именно такую модель практикуют 38,1% опрошенных компаний. В частности, 14,1% организаций самостоятельно разворачивают Kubernetes на виртуальных машинах облачного провайдера. 12,7% и 11,3% респондентов сообщили, что используют оркестратор в виде PaaS (платформа как услуга), предоставленной зарубежными и российскими провайдерами соответственно.

В то же время еще сильна склонность российских компаний держать ИТ-ресурсы поближе к себе – 42,3% опрошенных отметили, что Kubernetes у них развернут на собственной аппаратной инфраструктуре (self-hosted bare-metal).

Согласно полученным данным, большинство опрошенных компаний используют в своей работе разделение сред. Во многих организациях они делятся на кластеры dev, stage и prod (51%) либо по namespace (38%); 8% опрошенных выделяют собственный кластер каждой команде. Важными для бизнеса оказались отслеживание даунтайма приложений — это практикуется в 64% компаний — и применение K8s для организации динамических стендов (54,9%).

Более половины участников (50,7%) заявило, что реализуют деплой с помощью Rolling update. Подходы Blue-Green и Canary deployment набрали менее 5% каждый. При этом, 31% специалистов не знают, как управляют деплоем в его компании.

Самой насущной проблемой, признаются респонденты, остается нехватка специалистов с опытом в Kubernetes и сложности в поисках новых сотрудников. Об этом рассказали 44% респондентов. Вторая по популярности сложность состоит в том, что специалистам сложно обслуживать кластер, много времени уходит на настройку и адаптацию нагрузок под Kubernetes — утверждают 26% опрошенных.

«Полученные данные показывают, что запрос на применение самых современных технологий среди российских компаний очень высок. Многие из них уже внедряют контейнеризацию Kubernetes в процессе цифровой трансформации бизнеса, – сказал Павел Селиванов, Developer Advocate и архитектор VK Cloud Solutions. – Самым серьезным препятствием на этом пути является кадровый голод. Мы уверены: системный обмен опытом, который мы организуем на мероприятиях по Kubernetes, поможет решить эту проблему».

В исследовании приняли участие представители компаний из разных отраслей – ИТ, телекома, банковской сферы, розничной торговли, госсектора и других. Почти половина респондентов работает в организациях численностью сотрудников более тысячи человек. Более 73,2% опрошенных уже используют в своих компаниях возможности Kubernetes, а еще 21,1% планируют начать это делать.