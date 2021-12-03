«Корус консалтинг» модернизировала систему аналитической отчетности BNS Group

ГК «Корус консалтинг» создала для BNS Group новое хранилище данных на базе MS SQL Server и витрину данных на основе MS Analysis Services. Новые инструменты ускорили процессы формирования отчетности и проведения анализа коммерческих показателей. Длительность подготовки данных по продажам и остаткам сократилась с восьми часов до одного часа.

BNS Group управляет розничной сетью магазинов одежды и обуви, состоящей из более 100 собственных точек продаж в трех странах. Для анализа бизнес-показателей компания уже несколько лет использует систему аналитической отчетности. Но решение имело ряд ограничений: например, из-за низкой производительности процессов сбора и подготовки данных пользователи получали аналитику с задержками. Кроме того, большинство сотрудников использовали ее не как инструмент для получения отчетов и анализа, а только в качестве «транспортного механизма» для выгрузки данных из дашбордов в электронные таблицы, в которых уже проводили необходимый анализ. В связи с этим работа с данными требовала значительных трудозатрат, и отчетность нельзя было получить оперативно.

Руководство ритейлера приняло решение усовершенствовать систему. Для выбора наилучшего решения специалисты BNS Group провели предварительные тесты различных сценариев модернизации. Вариант архитектуры, предложенный командой ГК «Корус консалтинг», на этапе тестирования показал высокую скорость расчетов и удобство для проведения самостоятельного анализа силами бизнес-пользователей.

Основной целью проекта по созданию нового хранилища данных стало ускорение текущих процессов получения отчетов и проведения анализа. Была ускорена загрузка данных из ERP-системы в новое хранилище данных, реализованное на MS SQL Server. В результате проведенной модернизации длительность подготовки данных по продажам и остаткам сократилась более чем в восемь раз (с восьми часов до одного часа).

Использование технологии OLAP-Excel значительно ускорило работу отчетных форм по ключевым измерениям и показателям. Пользователи получили возможность работать с Excel-данными в режиме онлайн, без необходимости предварительно выгружать их из аналитической системы.

«За счет ускорения загрузки актуальных данных о продажах и остатках, их оперативной обработки и анализа мы смогли повысить эффективность планирования и операционной деятельности коммерческих подразделений. Интерес к новой системе проявляют другие подразделения. В связи с этим, мы планируем расширение функциональности решения по ряду новых направлений», - сказал Владимир Шаталов, директор по ИТ BNS Group.

«Наличие инструмента BI в компании не всегда означает, что организация получает выгоду от своих данных. Если система бизнес-аналитики работает медленно или не поддерживает актуальные для пользователей сценарии анализа, возникает потребность в ее модернизации. Мы признательны коллегам из BNS Group за то, что они доверили нам реализацию проекта по усовершенствованию системы отчетности и анализа. В результате совместной работы удалось предоставить пользователям более эффективный инструмент для принятия управленческих решений», - отметил Алексей Кучин, директор по развитию бизнеса BI ГК «Корус консалтинг».