«Умные» личные терминалы для остановок в Екатеринбурге

28 всепогодных уличных киосков компании «Лига» установлено в 2021 г. на остановочных комплексах общественного транспорта в Екатеринбурге в рамках реализации проекта «Умный город» и плановой модернизации остановочных комплексов.

Киоски оборудованы встроенными электро-выводами, которые позволяют заряжать любые гаджеты во время ожидания транспорта, тем самым закрывая основную проблему современных мегаполисов — отсутствие уличный мест для зарядки гаджетов. Тревожная кнопка и круглосуточное видеонаблюдение делают пребывание горожан более безопасным.

С помощью киоска жители смогут узнать актуальные новости города, посмотреть карту, а на табло, в режиме онлайн, будет показываться расписание транспорта, время прибытия и маршруты. Экран в режиме ожидания можно использовать как рекламный носитель, что позволит добиться быстрой окупаемости оборудования.

Производственная группа «Лига» – российский производитель мультимедийного оборудования и аппаратов для предотвращения эпидемий. Завод находится в Екатеринбурге.