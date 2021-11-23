Wildberries: продажи цифрового контента в октябре 2021 года выросли почти вдвое

Российский интернет-ритейлер Wildberries отметил рост популярности цифрового контента — видеоуроков, онлайн-курсов, мастер-классов, аудио- и электронных книг. Наибольший спрос был отмечен в период нерабочих дней, когда его продажи выросли в 16,5 раза.

В аналитической службе онлайн-ритейлера подсчитали, что в октябре 2021 г. по сравнению с сентябрем 2021 г. продажи цифрового контента на Wildberries выросли почти в 2 раза.

Популярность цифрового контента продолжает расти. Наибольший спрос на него был отмечен в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 г.: продажи видеоуроков, онлайн-курсов, мастер-классов, аудио и электронных книг в штуках выросли в 16,5 раза по сравнению с периодом с 27 августа по 7 сентября 2021 г. Как полагают аналитики Wildberries, в период ограничений россияне стали посвящать больше свободного времени самопознанию и саморазвитию, освоению новых навыков и хобби.

Наибольшей популярностью во время нерабочих дней пользовались различные электронные книги, чек-листы и гайды. Лидерами по числу заказов стали познавательные и обучающие материалы («11 вопросов, которые помогут разобраться в себе!»), помогающие осваивать новые хобби («Во все грумерские с Вероникой Климановой»). Среди аудиокниг россияне отдавали предпочтение медицинским изданиям («Германская Новая Медицина. Справочник болезней и их причины» Райка Хамера), а среди видеоуроков больше всего интересовались новыми телесными практиками и техниками массажа («Основы ребозо-массажа»).

Из-за активного роста интереса покупателей к цифровым товарам в ноябре Wildberries запустил новые категории контента: цифровые лицензии, карты оплаты и дополнительные материалы к видеоиграм Xbox, а также подписки на онлайн-кинотеатры Amediateka, Wink, Premier, Start и more.tv. В дальнейшем ассортимент цифровых подписок и лицензий будет активно расширяться за счет присоединения новых партнеров.

«Мы ожидаем, что новые категории цифрового контента вызовут интерес как у покупателей, так и у продавцов. Покупателям он позволит приобретать все необходимые цифровые подписки на одной площадке, экономя свое время, а авторам контента и предпринимателям предоставит возможность выйти на самую широкую в стране аудиторию лояльных покупателей, а также получить низкую торговую комиссию, которая составляет всего 5%», — отметили в пресс-службе Wildberries.

Цифровые товары доступны покупателям на отдельной платформе digital.wildberries.ru, для которой разработана новая функциональность, позволяющая быстро и без специальных знаний публиковать цифровой контент.