«Айтеко» развернула систему управления печатью на «Томскнефтехиме»

Специалисты «Айтеко» реализовали проект по внедрению системы учета и управления печатью на базе новейшего ПО YSoft SafeQ 6 на российском предприятии по производству полимеров «Томскнефтехим» («Сибур»).

Система управления печатью обеспечивает мониторинг использования печати каждым сотрудником и подразделением предприятия, что позволяет планировать и оптимизировать затраты на организацию печати и подготовить переход к сервисной модели оказания услуг ИТ-департаментом. Использование единой инфраструктуры печати сотрудниками разных юридических лиц усложняло задачу.

Система повышает безопасность данных: позволяет исключать доступ к бумажным копиям конфиденциальных документов, лежащих «забытыми» на сетевых устройствах печати общего доступа. В связи с этим при внедрении системы учёта и управления печатью каждое такое устройство печати было оборудовано терминалом авторизации, и рядом с устройствами печати перестали появляться и скапливаться «забытые» пользователями документы.

Внедрены следующие политики печати: настройка доступа пользователей ряда юридических лиц только к выделенным им устройствам печати; запрет определенным категориям пользователей печатать в цвете и одностороннем режиме, автоматически работы выводились только в дуплексном режиме; запрет определенным категориям пользователей печатать более указанного количества страниц; запрет определенным категориям пользователей печатать монохромные отпечатки на цветных устройствах печати.

«В результате реализации проекта вся инфраструктура печати «Томскнефтехим» была подключена к системе YSoft, внедрены сложные организационные политики печати, обеспечивающие необходимые требования к безопасности данных и отказоустойчивости. Технология SafeQ позволяет осуществлять печать на любом устройстве. Новая система повысила удобство использования печатной техники», – отметил Александр Никитенко, менеджер отдела управления сервисами ИТ и связи компании «Сибур диджитал».

«Внедрение системы управления печатью позволяет оптимизировать количество единиц техники, в едином контуре оперативно отслеживать техническое состояние парка печатных устройств, своевременно производить ремонт и обслуживание, не допуская простоя в работе. Для пользователей были разработаны наглядные инструкции и проведен инструктаж по работе с системой», – сказал Алексей Михайлов, руководитель направления оптимизации печати компании «Айтеко».