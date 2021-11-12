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Жителям Убинского добавили «дальнобойного» интернета от МТС

МТС запустила в районном центре Убинское сеть LTE-900 - базовая станция с увеличенным радиусом работы закрыла «белые пятна» на территории села, которое является географическим центром Новосибирской области.

Плотное покрытие 4G в Убинском обеспечило скорости мобильного интернета, сопоставимые с «проводным» доступом: убинцы могут общаться по видеосвязи, учиться дистанционно в любых программах, смотреть видео, а также пользоваться онлайн-сервисами: от интернет-магазинов и билетных сервисов до госуслуг. После запуска «пробивного» интернета мобильный трафик убинцев в сети МТС вырос на 20%.

«В 2021 г. мы включили в Убинке базовую станцию LTE-900 с увеличенным радиусом работы. “Пробивные” вышки обеспечили даже на окраинах села стабильный сигнал 4G-интернета, который нужен для онлайн-услуг, общения с родственниками и активностей в соцсетях», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Дальнобойная» LTE-900 обеспечила 4G-покрытие там, где ранее сигнал мог быть слабым или отсутствовать полностью. Радиус действия базовой станции составляет более 10 км, поэтому ее сигнала хватило не только для Убинки, но и для прилегающих магистралей. Сегодня благодаря технологии LTE-900 мобильный интернет доступен на автотрассе М-51 «Байкал», а также на участке Транссиба, проходящего через Убинское.

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