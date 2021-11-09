«Яндекс.маркет» доставит лекарства за 1–2 часа жителям еще пяти городов

Жители нескольких городов-миллионников теперь могут заказать на «Яндекс.маркете» лекарства, которые отпускают без рецепта, и получить их с доставкой за 1–2 часа. Услуга заработала в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Новосибирске и скоро появится в Казани. В сентябре 2021 г. сервис запустил такую возможность в Москве. Маркетплейс доставляет лекарства прямо до двери — и не нужно выходить из дома, даже в ближайшую аптеку.

Товары можно заказать в разделе «Яндекс.маркет Express». Развозить их помогает «Яндекс.доставка». В каждом из городов, где теперь можно получить лекарства за 1–2 часа, доступно для заказа около 3000 препаратов. В этих регионах «Маркет» работает с разными аптечными сетями, среди них «Озерки», «Хорошая аптека», «Аптека №1», «Доктор Столетов», «Радуга», «Аптека от склада» и др. Сервис будет расширять и ассортимент товаров, и список партнеров.

Маркетплейс продолжит развивать экспресс-доставку безрецептурных лекарств — в будущем она заработает и в других регионах страны. Сервис планирует также участвовать в пилотных проектах по онлайн-продаже рецептурных лекарств.