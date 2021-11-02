«Т1 интеграция» запустила новый сайт

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» объявил о запуске нового сайта на домене t1-integration.ru. На нем можно ознакомиться с библиотекой выполненных проектов, продуктовой линейкой и отраслевыми кейсами.

Новый сайт позволит партнерам и заказчикам оперативно находить информацию о решениях и услугах «Т1 интеграции» – роботизации и автоматизации бизнес-процессов и производства, построении ИТ-инфраструктуры, создании систем информационной безопасности и мониторинга, центров обработки данных и т.д. На сайте также представлены кейсы компании в различных отраслях – телекоме, госсекторе, финансах, транспорте, энергетике, промышленности, ретейле. Специально для соискателей создан раздел «Карьера» с актуальными вакансиями компании.

Специалисты «Т1 интеграции» разработали новый удобный интерфейс, отвечающий единым стандартам интернет-присутствия группы «Т1». Стало еще проще связаться с представителями компании, и была усовершенствована система получения обратной связи. Наряду с веб-версией запущена мобильная версия.

«Новый сайт соответствует обновленной айдентике группы «Т1» и отвечает задачам по продвижению компетенций «Т1 интеграции». Вся экспертиза компании собрана в одном месте, что существенно облегчает партнерам, клиентам и соискателям доступ к информации и знакомство с компанией. Мы планируем регулярно технологически совершенствовать сайт и добавлять новые материалы, рассказывая о передовых ИТ-решениях, продуктах и проектах компании», – сказала Ольга Князева, операционный директор компании «Т1 интеграция».