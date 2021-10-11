Российский open-source проект Allure Report генерирует более 26 миллионов тестовых отчетов ежемесячно

Представители стартапа Qameta Software поделились с CNews статистикой использования Allure Report, универсального репортинг инструмента с открытым исходным кодом, предназначенного для тестирования ПО.

«Наша пользовательская база стабильно растет на 10% в месяц. Конечно, наша аналитика не является истиной в последней инстанции, так как мы наблюдаем лишь ту часть наших пользователей, которые генерируют отчеты вне закрытого контура и согласны на сбор и отправку анонимной аналитики. За последние 30 дней их оказалось более 2,3 миллиона, и они более 26 миллионов раз сгенерировали отчеты по итогам тестовых “прогонов”. На первом месте по использованию продукта — США, Россия занимает второе место, а замыкает тройку лидеров Китай», — дает комментарий Руслан Ахметзянов, руководитель направления Developer Relations Qameta Software. Также, по мнению представителей компании, все больше крупных организаций задумываются о масштабной автоматизации тестирования.

Тема OSS в последнее время активно обсуждается в российском информационном поле. Например, 1 октября на Russia Open Source Summit Илья Массух, глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий рассказал о планах по созданию Russian Open Source Foundation — некоммерческой организации (НКО) или фонда для развития софта с открытым кодом (open source).

Allure Report — мультиязычный open-source инструмент, позволяющий гибко строить полезные для тестировщиков и разработчиков и прозрачные для менеджеров отчеты о тестировании. Allure Report автоматизирует сортировку тестов на баги, дефекты и сломанные тесты и отображает результат в TMS, багтрекере или в web-отчете.