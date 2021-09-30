Cloud4Y переходит на почасовую тарификацию облачных GPU-серверов

С октября 2021 г. облачный провайдер Cloud4Y изменил подход к тарификации услуг, предоставив компаниям возможность почасовой оплаты серверов с графическими картами — GPU.

Долгое время важным недостатком аренды GPU-серверов была неудобная тарификация. Большинство провайдеров предлагают фиксированные ежемесячные платежи, тогда как по факту оборудование может проработать чуть меньше или чуть больше месяца. Например, три или пять недель. В первом случае все равно придется вносить оплату за месяц, во втором — платить за два месяца. Это невыгодно и негибко, это мешает компаниям реализовывать свой потенциал. По этой причине корпоративный облачный провайдер Cloud4Y перешёл на почасовую тарификацию GPU.

Такой подход позволяет компаниям эффективнее распоряжаться имеющимися ресурсами и проводить больше вычислений за те же деньги. Cloud4Y рассчитывает, что новая тарификация сделает услугу доступнее для более широкого круга компаний.

Сбором данных занимается практически каждая компания. Небольшие объемы информации обрабатывают вручную или на компьютере, с помощью CPU. А когда данных действительно много, но обработать их нужно быстро, выбирают GPU-вычисления. Они в несколько раз производительнее, но и стоит такое оборудование на порядок дороже.

Облачные серверы с GPU — это виртуальные системы, которые могут использоваться для рендеринга, 3D-моделирования, машинного обучения, аналитики и других «тяжелых» процессов, для которых мощности одного-двух-трех CPU оказывается недостаточно. Аренда такого выделенного сервера с GPU может потребоваться для компаний, занимающихся разработкой, научными проектами, созданием мультимедийного контента.