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Минэкономразвития ускорит цифровую трансформацию регионов

С 27 сентября 2021 г. руководители цифровой трансформации Министерства экономического развития России приступили к обучению в Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. Цель обучения — научиться создавать, обосновывать и исполнять «цифровые» проекты, чтобы ускорить цифровую трансформацию регионов.

По программе «Реализация проектов цифровой трансформации» проходят обучение 96 слушателей из 50 регионов страны. По итогам обучения они разработают прототипы проектов, лучший из которых будет доработан до MVP на платформе «Регионтех».

«Это обучение позволит приобрести необходимые навыки, ознакомиться с мировыми трендами цифровой трансформации и опытом. Минэкономразвития также является участником цифровой трансформации. Наиболее значимые инструменты, которые мы хотим предложить — это цифровые административные регламенты, экспериментально-правовые режимы и витрины данных Национальной системы по управлению данными (НСУД)», — отмечает директор департамента цифровой трансформации Минэкономразвития Александр Маслов.

Программа обучения состоит из трёх модулей и рассчитана до 9 ноября 2021 г. За это время слушатели изучат теорию, опишут идеи проектов и будут работать над прототипами в командах.

В основе программы лежит модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления, которая разработана Центром и используется Министерствами для тестирования кандидатов на пост заместителей руководителей федеральных и региональных ведомств, ответственных за цифровую трансформацию. Об этом сообщает Алла Жукова, руководитель программы «Реализация проектов цифровой трансформации».

Программа носит прикладной характер: помимо базовых цифровых навыков, слушатели осваивают инструменты управления, учатся работать с данными и разбираться в ИТ-инфраструктуре. Перед обучением они описывают идею проекта — жюри отбирают решения, чтобы они не дублировались. После аудита слушатели работают над прототипами в командах и представляют их на предзащите.

«По итогам предзащиты одна команда проходит отбор в совместную Лабораторию Центра и Сбербанка и получает опыт взаимодействия с командой разработки и рекомендации по постановке задач в рамках реализуемого проекта. Лаборатория тестирует разрабатываемое решение на всех стадиях реализации проекта, от проверки гипотез о проблемах и потребностях до тестирования пользовательских интерфейсов. Команда дорабатывает идею до MVP на платформе «Регионтех».

Слушатели, прошедшие в Лабораторию, видят процесс развития идеи в работающий продукт, знакомятся с артефактами на каждом из этапов работы команды разработки. Они понимают, как устроен процесс создания продукта «изнутри», а также получают рекомендации по его дальнейшему развитию», — рассказала Алла Жукова.

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