«Эркафарм» переходит на безбумажный документооборот от HRlink

ГК «Эркафарм» одной из первых на фармацевтическом рынке переходит на электронный кадровый документооборот с помощью платформы HRlink. Около 1000 сотрудников одного из юридических лиц «Эркафарм» теперь получают приказы на отпуска в электронном виде. В перспективе все бренды группы компаний перейдут на полностью безбумажный кадровый документооборот.

В «Эркафарм» работает около 8000 человек, причем команда территориально распределена по всей России. Даже в рамках одного юридического лица аптеки могут располагаться в нескольких регионах страны. Из-за этого на подготовку, подписание, сканирование и отправку бумажных документов по почте уходит слишком много времени. Так, на то, чтобы согласовать одно заявление на отпуск, сотрудник может потратить до двух человеко-часов, а HR-специалист — до 15 минут.

Чтобы снизить «бумажную» нагрузку на работников и организовать более удобное удаленное взаимодействие с ними, было решено автоматизировать этот процесс. Компания одной из первых на фармацевтическом рынке вступила в пилотный проект Минтруда России по переводу кадровых документов в электронный вид. Для перехода на КЭДО была выбрана платформа HRlink — сервис безбумажного документооборота, позволяющий подписывать в электронном виде все типы документов, включая взаимоотношения с самозанятыми.

В системе HRlink можно подписывать документы с помощью неквалифицированной цифровой подписи, которая генерируется прямо внутри сервиса. Каждый сотрудник получает личный кабинет и может формировать и подписывать файлы в несколько кликов мышью.

На первом этапе проекта «Эркафарм» частично перевела в цифру кадровый документооборот в одном из своих юридических лиц. Процесс перехода на КЭДО занял около двух дней работы ИТ-команды и не потребовал внесения кардинальных изменений в текущую ИТ-инфраструктуру компании.

В результате пилота около 1000 сотрудников аптечной сети теперь получают электронные приказы на отпуск. Документ формируется в цифровом виде в системе HRlink, а ответственному HR-специалисту направляется готовая ссылка на файл. Компании удалось сократить время на сканирование и пересылку бумаг, а также уменьшить число итераций при подготовке и согласовании приказов.

Сейчас настраивается интеграция сервиса HRlink с корпоративным порталом «Эркафарм» для того, чтобы сотрудники могли подавать заявления на отпуск в электронном виде. В перспективе планируется масштабирование системы на все юридические лица фармацевтической компании.