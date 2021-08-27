«Росэлектроника» представила телемедицинское решение для предрейсовых осмотров водителей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексное телемедицинское решение для предрейсового медосмотра водителей. Разработка позволит проводить регулярные медицинские осмотры за полторы минуты без физического присутствия врача.

Решение включает автоматизированный комплекс «Смотр» для проведения осмотров и программное обеспечение, которое выполняет удаленный сбор, передачу и анализ данных о состоянии здоровья человека. Пользователи – водители, их работодатели и медицинские работники – получают доступ к системе через личные кабинеты в веб-приложении.

Оборудование включает тонометр, алкотестер и инфракрасный термометр, подключенные к компьютеру. Для прохождения предрейсового медосмотра водитель садится перед устройством и, следуя инструкции на экране, самостоятельно проводит замеры артериального давления и паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, замер температуры тела выполняется автоматически. Аппаратура делает фотоснимки пользователя перед началом осмотра и записывает видео всего процесса, который занимает всего полторы минуты. Результаты анализов, фотографии и видеозапись отправляются в медучреждение и просматриваются врачом. Если все показатели в норме, медработник допускает водителя в рейс. Медицинский осмотр оплачивается через личный кабинет организацией-перевозчиком.

Оборудование может применяться не только в транспортных компаниях, но также на предприятиях, где действуют опасные производства и требуется предсменный медицинский осмотр работников.

Комплексная платформа разработана входящим в холдинг «Росэлектроника» НИИ полупроводниковых приборов.

«Использование нашего телемедицинского комплекса позволит значительно ускорить и оптимизировать процесс медосмотров. В настоящее время идет рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность прохождения медицинского осмотра водителей дистанционно. Наше оборудование позволяет получить максимально точные данные о состоянии здоровья человека и оперативно передать их для дальнейшего рассмотрения врачу с помощью специального программного обеспечения», – сказал генеральный директор НИИПП Евгений Монастырев.