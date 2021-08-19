ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора»

«Открытая мобильная платформа» стала партнером ежегодной конференции ОКИТ, организаторами которой выступают «Интер РАО», «Россети», СО ЕЭС, «РусГидро» и «Росэнергоатом».

Директор по отраслевым решениям компании «Открытая мобильная платформа» Леонид Шварев выступит перед участниками мероприятия с докладом об уникальном опыте, накопленном ОМП в российских компаниях и организациях, где были созданы решения на платформе «Аврора». Доклад позволит оценить результаты и преимущества построения доверенной мобильной инфраструктуры, анализируя практики таких компаний как «Интер РАО – Электрогенерация» , РЖД и других.

«Мы рассказываем не только о задачах, которые удалось решить в компаниях и организациях, где построена мобильность на «Авроре», — комментирует Леонид Шварев. — Мы на примерах и кейсах демонстрируем результаты и преимущества построения доверенной мобильной инфраструктуры, которые можно и нужно масштабировать в других отраслях и организациях».

Подробнее о конференции https://okit.4cio.ru