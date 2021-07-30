Московские предприниматели более 26 тыс. раз за полгода воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ

Более 20 онлайн-услуг и сервисов доступно предпринимателям на mbm.mos.ru — портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Он помогает как опытным, так и начинающим бизнесменам, которые только собираются стать частью деловой жизни Москвы.

«В первом полугодии онлайн-продуктами портала МБМ воспользовались более 26 тыс. раз. Представленные сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию. Так, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу. На портале можно узнать и о городских мерах поддержки бизнеса», — сказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Самыми востребованными онлайн-продуктами в первом полугодии стали «Интерактивный помощник» и «Проверка контрагентов», каждым из которых воспользовались 5,1 тыс. раз.

«Интерактивный помощник» ориентирует в многообразии существующих мер поддержки бизнеса и подбирает конкретному предприятию субсидии, бизнес-обучение, онлайн-продукты и многое другое. Кроме того, он отображает меры поддержки для самозанятых. А сервис «Проверка контрагентов» позволяет определить благонадежность потенциального бизнес-партнера перед заключением сделки.

Одной из самых популярных онлайн-услуг остается «Законодательный бизнес-дайджест», который информирует предпринимателей о важных нововведениях в сфере правового регулирования бизнеса. В первом полугодии к нему обратились 4,6 тыс. пользователей.

Вырос спрос и на онлайн-услугу «Записаться в бесплатный коворкинг». За первые шесть месяцев этого года в МБМ одобрено около 2,3 тыс. заявлений на предоставление рабочих мест для компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

«Помимо услуг и сервисов, на портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело. Например, “Гайд по открытию — франшиза” содержит необходимые данные для того, чтобы стать франчайзи. Проект открылся в апреле, и почти за 2,5 месяца к нему обратились около 9 тыс. пользователей», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Экосистема «Все о самозанятости от А до Я», запущенная в мае, агрегирует меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные в Москве для самозанятых. Туда встроены популярные сервисы по продвижению услуг и поиску заказов, дающие преимущества пользователям портала. За два месяца к проекту обратились более 8,6 тыс. пользователей.

Услуги и сервисы на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» доступны любому пользователю после регистрации в личном кабинете.