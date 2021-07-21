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Минпромторг призвал ИП активнее подключаться к маркировке молочной продукции

Министерство промышленности и торговли России зафиксировало, что индивидуальные предприятия, которые производят молочную продукцию, менее активно подключаются к национальной системе маркировки «Честный знак». Об этом заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга России Олег Тухватуллин.

«Мы видим, что индивидуальные предприятия менее активно подключаются к системе маркировки. Я призываю их активизировать этот процесс. Поскольку апробация этого процесса позволит нам с большей готовностью приступить к работе», – сказал Олег Тухватуллин.

Он отметил, что это позволит протестировать максимальное количество бизнес-процессов и подготовиться к вступлению в силу обязательных требований по маркировке 1 сентября и 1 декабря 2021 г.

«В настоящее время в системе маркировки товаров зарегистрировано более 20 тыс. компаний. Из юридических лиц, которые должны будут ввести обязательную маркировку с 1 сентября 2021 г., в системе зарегистрировались 89%, а среди индивидуальных предпринимателей – 44%. Если же говорить о третьем этапе обязательной маркировки, который стартует 1 декабря 2021 г., то среди юридических лиц стали участниками системы маркировки 84%, а среди индивидуальных предпринимателей – 14%», – отметил Олег Тухватуллин.

Минпромторг России занимается мерами поддержки бизнеса. Так, в постановлении правительства №303 от 3 марта 2021 г. были изменены условия предоставления помощи из бюджета в целях стимулирования промышленности. Они теперь относятся и к проектам в сфере маркировки товаров. Эти изменения позволят и производителям молочной продукции, и упаковки, которые закупают оборудование для маркировки, воспользоваться займом Фонда развития промышленности. Также Минпромторг внес оборудование, необходимое для печати упаковки с нанесенными средствами идентификации, в перечень оборудования, которое не облагается НДС при ввозе на территорию России.

«Мы рассматриваем возможность предложить Минсельхозу проверять при выдаче ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию наличие регистрации заявителя в информационной системе маркировки. Ее отсутствие должно стать основанием для невыдачи таких документов», – сказал Олег Тухватуллин.

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