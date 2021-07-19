Раздел с актуальными вакансиями стал доступен на сайте центра развития карьеры «Технограда»

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ на своем сайте открыл раздел с актуальными вакансиями. Соискатели получат возможность трудоустроиться в компании малого и среднего бизнеса столицы, минуя рекрутинговые агентства и порталы по поиску работы.

«Сегодня в Москве 772 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Они осуществляют свою деятельность в самых разных отраслях городской экономики. Партнеры центра развития карьеры — это надежные работодатели, которые предлагают востребованные вакансии и дают возможность профессиональной реализации для кандидатов с любым опытом», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Среди вакансий, представленных на сайте, контент-менеджер, веб-дизайнер, маркетолог, финансовый аналитик, разработчик 1C, ведущий бухгалтер, флорист, руководитель отдела маркетинга, менеджер отдела продаж и удаленный помощник.

Отправить резюме можно через общую форму сайта, зайдя в раздел «Вакансии» в вертикальном или верхнем горизонтальном меню. Затем нужно выбрать вакансию и нажать кнопку «Откликнуться». После этого пользователю придет автоматическое письмо о получении резюме. Также ему открывается бесплатный доступ в закрытый телеграм-канал, где еженедельно выходит дайджест с новыми вакансиями, проходит общение с кадровым консультантом и анонсирование мероприятий по трудоустройству.

Консультанты центра проведут первичный отбор среди кандидатов с учетом требований компаний, чтобы выявить нужные навыки и опыт. Резюме подходящих соискателей передают представителям работодателя, после чего компании связываются с кандидатом напрямую.

Для представителей малого и среднего бизнеса Москвы консультанты центра готовы оказать дистанционные услуги по подбору специалистов из собственной закрытой базы соискателей, а также провести обучение и личностное развитие действующих сотрудников. Это предложение доступно для компаний, зарегистрированных и действующих в столице, для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Подробную информацию можно найти на сайте центра в разделе «Партнерство».

Проект поддерживает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.