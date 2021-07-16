Сбербанк полностью меняет линейку своих банковских карт

Сбербанк упрощает линейку своих банковских карт и массово внедряет универсальный, удобный и наиболее выгодный для клиентов карточный продукт — Сберкарту. На нее уже приходится 60% новых продаж. Клиентам больше не придётся сравнивать условия различных карт СберБанка между собой, Сберкарта подстроится под их требования к продукту и будет работать на них.

Сберкарта заменит старые карточные продукты, однако часть из них остается в линейке, например «Мир Социальная», «Аэрофлот», «Подари жизнь». При этом клиенты смогут и дальше перевыпускать уже имеющиеся у них карты, отличные от СберКарты.

«В прошлом году мы запустили новую СберКарту, и сейчас, понимая, что она является наиболее популярным продуктом у клиентов, мы решили заменить ей большинство старых карточных продуктов банка. Тариф по карте автоматически подстраивается под жизненную ситуацию клиента. Главное преимущество СберКарты в том, что чем активнее пользуешься картой, тем выгоднее она становится, обеспечивая ещё больше скидок, бонусов и возможностей», - сказал Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка.

Обслуживание карты бесплатно. Если тратить по ней от 5000 рублей в месяц или хранить от 20 000 рублей, либо оформить подписку СберПрайм или СберПрайм+. Для получателей регулярных социальных выплат или пенсий карта будет бесплатной в любом случае. Кроме того, СберКарта предуматривает льготные тарифы обслуживания для отдельных категорий – молодежи и пенсионеров. Банк начислит 3,5% на остаток на пенсионные зачисления.

Также есть возможность улучшать условия обслуживания, увеличивая сумму трат. В зависимости от уровня расходов и остатка по карте СМС-информирование становится бесплатным; действуют повышенные бонусы СберСпасибо: 5% от стоимости покупки в кафе, ресторанах, 5% в такси, а также 10% на АЗС. При достижении максимального уровня «бесплатности» появляется возможность снимать наличные без комиссии в банкоматах по всему миру.

Для держателей СберКарты в мобильном приложении СберБанк Онлайн создан удобный интерфейс, который позволяет видеть все условия, тарифы, скидки по своей СберКарте. Там же есть подсказки, как улучшить условия обслуживания по СберКарте или сохранить текущие.