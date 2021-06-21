ВХЗ.31 создает блокчейн-платформу для фиксации выбросов CO₂

Химический холдинг ВХЗ.31 выступает за либерализацию и расширение рынка торговли квотами и разрабатывает свою независимую площадку, которая позволит корпорациям и потребителям самостоятельно и добровольно фиксировать выбросы парниковых газов.

Европейская система EU ETS, созданная в 2005 г., является первой в мире международной системой торговли квотами на выбросы. Но кроме государственных проектов и регулирования, в ЕС существуют добровольные проекты и рынки по сокращению выбросов, которые контролируется набором международных стандартов верификации единиц сокращения (Verified Carbon Standard, Gold Standard и др.). Эти рынки покрывают практически все индустрии — от сельского хозяйства до повышения энергоэффективности производства и перехода на чистые источники энергии.

В России же только в этом году стала активно звучать тема использования блокчейн-технологий для торговли углеродными единицами. Холдинг ВХЗ.31 одним из первых приступил к разработке цифровой платформы для низкоуглеродной деятельности, благодаря которой, бизнес и частные лица смогут принимать непосредственное участие в построении «зелёной экономики».

«Использование таких технологий переведет российский углеродный рынок в цифровое пространство. Это, в свою очередь, предоставит корпорациям и потребителям экономически выгодный, некоррумпированный и прозрачный механизм для осуществления транзакций в рамках экологических программ» - сказал Илья Горбатский, управляющий партнер холдинга ВХЗ.31.

Система, разрабатываемая командой ВХЗ.31 на базе блокчейн детентрализованной платформы, позволит самостоятельно и добровольно фиксировать выбросы, персонифицировать «зелёную энергию», прослеживать ее путь, аудировать выбросы и энергию. При этом простота и доступность этого инструмента включат в «зелёную экосистему» не только крупные промышленные предприятия, но и небольших производителей и потребителей энергии, эмитентов и утилизаторов парниковых газов, гостиницы, сельхозтоваропроизводетелей и тепличные хозяйства, автосервисы, домохозяйства. Технология позволит предотвратить двойной учет и расширить рынки для торговли сокращениями выбросов парниковых газов.