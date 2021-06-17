ГКРЧ продлила на год использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц для организации доступа в интернет

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев провел заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). В ходе заседания были рассмотрены вопросы продления разрешения на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц, выделения полос радиочастот приемным земным станциям космических радиослужб, подготовки к Всемирной конференции радиосвязи 2023 г. и другие.

Члены Государственной комиссии приняли решение продлить использование полос в диапазоне радиочастот 3500 МГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа до 1 июля 2022 г. Предыдущее решение комиссии от 10 марта 2011 г. действовало в течение 10 лет. После истечения срока действия решения многие компании продолжили предоставлять своим клиентам услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет: у крупных операторов имеется более 40 разрешений, выданных на основании других, частных решений ГКРЧ. Компании заблаговременно создали резервные каналы связи – в большинстве случаев имеется возможность организации широкополосного доступа в интернет с использованием спутниковых терминалов, радиорелейных станций, а в отдельных случаях оптоволоконных линий.

До 1 июля 2022 г. все операторы, ранее получившие разрешения в диапазоне 3500 МГц для сетей беспроводного доступа, должны будут провести работы по переводу абонентов в другие диапазоны радиочастот. Таким образом абоненты продолжат получать услуги доступа в интернет и не заметят перехода на другие диапазоны.

На заседании был рассмотрен вопрос о ходе работ по выполнению условий использования полос радиочастот при оказании услуг связи в населенных пунктах с использованием сетей связи второго, третьего и четвёртого поколений (2G/3G/4G). Представитель Роскомнадзора указал, что в ряде случаев операторы связи осуществляют покрытие территорий услугами связи с отставанием от временного графика, установленного ГКРЧ, но в целом это отставание не носит критический характер. Государственная комиссия рекомендовала операторам связи принять меры для исключения отставания от временного графика, а Роскомнадзору – доложить обобщённую информацию по результатам проверок операторов связи до 1 августа 2021 г. О предпринятых действиях по наращиванию темпов строительства сетей операторы доложат комиссии в IV квартале 2021 г.

Комиссия также утвердила нормы по защите приемных РЭС от индустриальных помех, которые создаются крупногабаритными электронными табло (медиафасадами), в составе которых имеются устройства, создающие индустриальные помехи в широкой полосе радиочастот. В результате применения метода измерений и контроля индустриальных радиопомех в местах эксплуатации указанных технических средств приемные РЭС, используемые различными пользователями, получат дополнительную защиту.

Кроме того, на заседании комиссии были рассмотрены вопросы о ходе подготовки администрации связи России к Всемирной конференции радиосвязи 2023 г. (ВКР-23), выделении полос радиочастот приемным земным станциям космических радиослужб, вопрос о рассмотрении частных заявлений юридических и физических лиц Российской Федерации. На основании предложений, поступивших от «Ростелекома» и госкорпорации «Ростех», комиссией внесены изменения в состав рабочей группы по конверсии радиочастотного спектра, а также заслушаны доклады ряда операторов сетей спутниковой связи о ходе работ по выполнению условий использования ранее выделенных полос радиочастот.