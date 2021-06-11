ВТБ проанализировал цели переводов клиентов через СБП

ВТБ проанализировал шаблоны сообщений, которые прикрепляют клиенты при проведении переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Чаще всего они благодарят своих адресатов – «Спасибо» с начала года отправили почти 800 тыс. раз, а объем таких операций составил 4 млрд руб.

«В прошлом году мы заметили, что клиенты при переводах часто отправляют друг другу сообщения, например, «спасибо» или «за обед». Чтобы сократить время, которое тратят пользователи на перевод, мы добавили в «ВТБ онлайн» семь текстовых шаблонов: «Спасибо», «За кофе», «На подарок», «За обед», «С Днем рождения», «Долг» и «Люблю». Видим, что эта идея понравилась нашим клиентам и в дальнейшем планируем добавлять и другие шаблоны, например, к праздникам», — отметил начальник управления «Переводы» департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Вторым по популярности шаблоном для перевода является «На подарок», его отправили более 250 тыс. раз, объем таких операций составил более 1,6 млрд руб. В тройке лидеров также — «За кофе» — клиенты отправили таких переводов на 1 млрд руб. Средний чек по переводам с сообщением «Спасибо» составляет 5 тыс. руб., «На подарок» — 6,4 тыс. руб., а «За кофе» — 1 тыс. руб.

Чтобы перевести деньги через СБП в «ВТБ онлайн», нужно перейти в приложении в раздел «Платежи», выбрать операцию «По номеру телефона или карты», ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить операцию.

В настоящее время максимальная сумма перевода через СБП для клиентов ВТБ составляет 150 тыс. руб. за одну операцию, ежемесячный лимит — 2 млн руб. Переводы на сумму до 100 тыс. руб. в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за одну операцию.

Сегодня клиентам ВТБ представлена широкая линейка сервисов. Они могут переводить средства как с карты на карту, так и по номеру телефона, в том числе в рамках СБП, возможны различные опции переводов за границу, например, через SWIFT. Перевод денег можно осуществить в 25 валютах — долларах, евро, фунтах стерлингов, иенах, швейцарской кроне и других.