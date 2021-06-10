«Точка» представила оплату по QR в терминале, кадровый учет и новые функции в приложении

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» представил полезные сервисы для предпринимателей и компаний, которые банк разработал за 6-недельный спринт.

Разработчики бизнес-продуктов «Точки» рассказали о трех ключевых апдейтах: улучшении эквайринговых терминалов, обновлении приложения Точка Х и сервиса кадрового учета.

Это новая и почти не имеющая аналогов функция на российском рынке. Покупатели смогут расплачиваться как картами, так и QR-кодами — это удобно и дает возможность сэкономить. Чтобы совершить оплату, покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить операцию в приложении своего банка. А продавцу — ввести сумму расчета на терминале и выбрать способ оплаты — СБП. Если возможности оплатить по QR нет — можно принять платеж по карте.

Комиссия за оплату по QR в 3-4 раза ниже, чем у эквайринга, и не превышает 0.7%. Как подсчитали в Точке, каждые принятые по QR 100 тыс. руб. экономят до 1500 руб. для предпринимателя. Система быстрых платежей активно развивается, поэтому все больше покупателей смогут расплачиваться через QR-коды.

В Точке проанализировали, какими функциями клиенты пользуются чаще всего и добавили их в меню быстрых действий. К другим функциям можно перейти в любой момент.

Теперь, чтобы купить или продать валюту, достаточно сделать обычный перевод между своими счетами. На всех платформах Точки X стала доступна онлайн-бухгалтерия: можно получать напоминания о сроках уплаты налогов, страховых взносов и сдачи отчетности, а также работать с другими важными задачами.

Сервис подходит как ИП (на любой системе налогообложения), так и компаниям, и полностью заменяет бухгалтера на кадровом учете. Постоянно контролировать работу сервиса не нужно. Компания или ИП один раз заводят сотрудников в систему, устанавливают им оклад и день выплат, после чего Точка формирует платежи и напоминает о днях заработной платы.

Другие полезные обновления от Точки. Теперь электронные подписи для тендеров и простые подписи для документооборота можно заказать в одном разделе. С любыми первичными документами можно сразу сделать закрывающие сразу в личном кабинете. В основном приложении теперь можно платить по QR-коду и номеру телефона. Всем клиентам Точки доступно распознавание платежей с оплатой по реквизитам. А ИП могут платить по номеру через СБП. Обновленные подсказки по работе с налоговой покажут, как рассчитан остаток на главной странице. Также подсказки помогут оперативно снять блокировку. Они работают на всех платформах — и в приложении, и в веб-версии, так как блокировка может произойти в любой момент. В веб-банке появилось настраиваемое меню и новый раздел с автоплатежами.