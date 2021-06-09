Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Asilan

В целях развития технологического сотрудничества компании «Ред софт» и «Асилан» провели тестирование своих продуктов и подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с линейкой серверов Asilan. Результат отражен в двустороннем сертификате.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Асилан» работает с серверным оборудованием с 2013 г.: собирает, тестирует и поставляет заказчику. Разработчик является производителем и правообладателем модельного ряда серверов: AS-R100, AS-R200, AS-R300, AS-R400, AS-T400.

«Серверное оборудование Asilan широко используется в российском государственном и частном секторах. «Железо» Asilan с «Ред ОС» на борту — решение, которое не только соответствует требованиям по импортозамещению, но и предоставляет заказчику возможность построить полноценный стек за счёт обширного списка совместимости нашей операционной системы. Благодарим коллег за сотрудничество», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Совместимость программного и аппаратного обеспечения — необходимый параметр любого программно-аппаратного комплекса. Производимые на территории Российской Федерации серверы Asilan с предустановленной операционной системой «Ред ОС» соответствуют требованиям импортозамещения для всех государственных заказчиков и позволят нам предоставить современные решения для обработки и хранения данных», – отметил Дмитрий Слеповский, генеральный директор компании «Асилан».