ЮMoney запустили идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона»

Пользователи ЮMoney теперь могут пройти идентификацию с помощью сервиса «Мобильный ID» от «Мегафона». Услуга доступна вне зависимости от модели телефона и тарифного плана, что делает технологию удобной для широкого круга пользователей.

Нет необходимости активировать услугу у оператора или подключать дополнительные опции. К кошельку ЮMoney должен быть привязан номер телефона «Мегафона», на который будет отправлено sim-push-уведомление для подтверждения входа. Одновременно с sim-push-уведомлением будет запрошен четырехзначный PIN-код, который обеспечит защиту данных даже при утере телефона. При этом не нужно запоминать логины и пароли. Услуга платная – стоимость идентификации для пользователей ЮMoney составляет 60 рублей.

Помимо «Мобильного ID» пользователи ЮMoney также могут пройти идентификацию в любом салоне «Мегафона». Пополнить кошелек ЮMoney наличными без комиссии можно в салонах и через терминалы «Мегафона».

После прохождения идентификации пользователь ЮMoney сможет не только снимать наличные из электронного кошелька, но и, например, платить в интернет-магазинах и торговых точках по всему миру, переводить деньги в другие электронные кошельки, на банковские карты и счета. Он сможет также подключить мультивалютные счета и карты — это позволит хранить и тратить деньги в 10 иностранных валютах, переводить их за рубеж и снимать в банкоматах по всему миру.