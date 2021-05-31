«Aliexpress Россия» открыла пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России»

«Aliexpress Россия» объявила об открытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в отделениях «Почты России». Первые пункты уже начали работать в Москве по четырем адресам: Комсомольский проспект, д. 31, Ленинский проспект, д. 72/2, ул. Менжинского, д. 5, и Академика Янгеля, д. 4, корп. 2. В 2021-2022 гг. компании планируют открыть еще не менее 2 тыс. брендированных ПВЗ по всей России.

Помимо зоны для получения и отправки посылок, в новых пунктах выдачи есть примерочные комнаты и специальные места для проверки заказов. Также посетители смогут воспользоваться услугой легкого возврата и за несколько секунд сдать неподходящий товар.

«Мы рады, что теперь у наших клиентов появится новый опыт при получении посылок. В пунктах выдачи Aliexpress в почтовых отделениях покупатели смогут оценить выделенную зону для быстрого получения заказов, возможность примерки, легкий возврат товаров», – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России».

«Наша цель – сделать максимально комфортные условия для покупателей на всем пути от покупки до получения товара. Новые пункты выдачи Aliexpress совместно с «Почтой России» – это еще один шаг для удобства наших пользователей на финальном этапе доставки. В наших пунктах можно будет быстро проверить покупку, примерить одежду из заказа, а при необходимости оформить легкий возврат неподходящего товара, если продавец поддерживает эту функцию», – отметил Григорий Орлов, директор по логистике и инфраструктуре «Aliexpress Россия».

«Почта России» — главный логистический партнер «Aliexpress Россия», доставляет более 80% зарубежных заказов маркетплейса. С марта 2021 г. покупатели могут получить заказ с Aliexpress не только в почтовых отделениях, но и курьером на дом в 11,4 тыс. населенных пунктов.

В марте 2021 г. «Почта России» и «Aliexpress Россия» подписали соглашение о стратегическом партнерстве и программу развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 гг. Партнеры предложат локальным продавцам Aliexpress в России услуги фулфилмента для хранения товаров и комплектации заказов в логистических центрах «Почты» по всей стране. Также компании планируют открыть под объединенным брендом «Почты России» и «Aliexpress Россия» более 10 тыс. новых почтоматов и пунктов выдачи по всей стране.