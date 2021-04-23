Lenovo отчиталась о результатах десятилетних эко-инициатив

Специально ко Дню Земли Lenovo представила результаты активной работы в области устойчивости окружающей среды: компания превысила свои целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов в 2010-2020 гг. и присоединилась к международной Инициативе Научно-обоснованных целевых показателей (Science Based Targets Initiative, SBTi). За последние 10 лет Lenovo удалось уменьшить выбросы 1 и 2 классов на 40%, кроме того, компания поставила амбициозные цели и на следующее десятилетие. Среди них — сокращение объемов выбросов первого и второго уровней еще на 50%, что будет способствовать достижению цели ООН по ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи.

«Мы несем ответственность перед нашими акционерами не только в плане соблюдения заявленных финансовых показателей, но и в выполнении наших обязательств по улучшению экологической обстановки на планете, — сказал Роб Тейлор, директор по вопросам окружающей среды, устойчивости и соответствия. — Через свои продукты мы надеемся внести вклад в построение лучшего будущего для человечества и всегда остаемся приверженцами принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG)».

Будучи компанией с десятками тысяч работников по всему миру, Lenovo удалось внести значительные изменения сразу в нескольких сегментах бизнеса: ежегодно компания использует 8 млн кг переработанного пластика на 66 производственных линиях; с 2008 г. было исключено более 3,1 тыс. тонн отходов за счет использования упаковки из компостируемого сахарного тростника и бамбука; только в 2019/2020 финансовом году потребление упаковочных материалов было сокращено на 560 тонн; компания присоединилась мандату ООН UN CEO Water Mandate, цель которого — обеспечить рациональное использование водных ресурсов и снизить нехватку воды к 2050 г.; в 2020 г. Lenovo успешно завершила проекты по обеспечению солнечными батареями ряда своих предприятий в США и Китае.

«В этом году День Земли важен как никогда, ведь пандемия наглядно показала, как мы влияем на нашу планету, — отметила Мэри Жак, директор по вопросам глобальной экологии и устойчивого развития Lenovo. — Мы продолжим искать новые технологические возможности для улучшения экологии как внутри, так и за пределами нашей организации».