IDC: рост российского ИТ-рынка составил 14% в 2020 году

На состоявшемся 15 апреля брифинге аналитической компании IDC, посвящённом обзору российского рынка ИТ, Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ, поделился данными по итогам 2020 г. и озвучил прогнозы на 2021 г. По данным IDC, в 2020 г. рост ИТ-рынка в рублях составил 14% по отношению к 2019 г.

Роберт Фариш назвал два фактора, которые повлияли на общую картину в 2020 г. Расходы российского правительства на цифровые технологии были высокими в течение всего года и обеспечили прочную основу для корпоративного ИТ-рынка в целом. Особенно важным влияние этого фактора было во II квартале. Не менее значимым, по мнению Роберта Фариша, было решение разрешить большинству отраслей работать более или менее без ограничений в течение большей части года, что оказало благотворное влияние на российскую экономику, а значит, и российский рынок ИТ. Это сильно контрастирует с другими странами Европы.

Большинство крупных ИТ-компаний зафиксировали солидные результаты в 2020 г. Рынки ПК и корпоративной инфраструктуры (серверы, системы хранения данных и корпоративные сетевые продукты) демонстрировали впечатляющий рост – 31% и 27% в рублевом выражении соответственно. Рынки программного обеспечения и ИТ-услуг росли также устойчиво – оба, по предварительным данным, выросли на 16% в рублевом выражении.

По текущим наблюдениям IDC, многие компании показывают ещё более хорошие результаты в первом квартале 2021 г. «Мы можем сказать с определённой уверенностью, что I квартал 2021 г. был очень сильным в большинстве сегментов ИТ-рынка, – сказал Роберт Фариш. – Перспективы на II квартал также выглядят довольно неплохо – с точки зрения как массового рынка, так и рынка проектов».

Если говорить об общей экономической ситуации, то IDC не наблюдает очевидных причин ожидать заметного ухудшения условий для инвестиций в ИТ во втором полугодии. Согласно прогнозам IDC, рост рынка ИТ продолжится аналогичными темпами в 2021 г.