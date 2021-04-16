Спецпроекты

IDC: рост российского ИТ-рынка составил 14% в 2020 году

Бизнес Финансовые результаты

На состоявшемся 15 апреля брифинге аналитической компании IDC, посвящённом обзору российского рынка ИТ, Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ, поделился данными по итогам 2020 г. и озвучил прогнозы на 2021 г. По данным IDC, в 2020 г. рост ИТ-рынка в рублях составил 14% по отношению к 2019 г.

Роберт Фариш назвал два фактора, которые повлияли на общую картину в 2020 г. Расходы российского правительства на цифровые технологии были высокими в течение всего года и обеспечили прочную основу для корпоративного ИТ-рынка в целом. Особенно важным влияние этого фактора было во II квартале. Не менее значимым, по мнению Роберта Фариша, было решение разрешить большинству отраслей работать более или менее без ограничений в течение большей части года, что оказало благотворное влияние на российскую экономику, а значит, и российский рынок ИТ. Это сильно контрастирует с другими странами Европы.

Большинство крупных ИТ-компаний зафиксировали солидные результаты в 2020 г. Рынки ПК и корпоративной инфраструктуры (серверы, системы хранения данных и корпоративные сетевые продукты) демонстрировали впечатляющий рост – 31% и 27% в рублевом выражении соответственно. Рынки программного обеспечения и ИТ-услуг росли также устойчиво – оба, по предварительным данным, выросли на 16% в рублевом выражении.

По текущим наблюдениям IDC, многие компании показывают ещё более хорошие результаты в первом квартале 2021 г. «Мы можем сказать с определённой уверенностью, что I квартал 2021 г. был очень сильным в большинстве сегментов ИТ-рынка, – сказал Роберт Фариш. – Перспективы на II квартал также выглядят довольно неплохо – с точки зрения как массового рынка, так и рынка проектов».

Если говорить об общей экономической ситуации, то IDC не наблюдает очевидных причин ожидать заметного ухудшения условий для инвестиций в ИТ во втором полугодии. Согласно прогнозам IDC, рост рынка ИТ продолжится аналогичными темпами в 2021 г.



Другие материалы рубрики

В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin

Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост

Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri

HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами

«Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году

Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Что делать, если украли аккаунт в Instagram?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных