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В приложении «Яндекс» появилась умная камера

ПО Софт Техника

В приложении «Яндекс» теперь есть умная камера: в ней объединились технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска. Камера умеет в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив. А еще — переводить текст и сканировать документы.

Стоит навести на что-нибудь камеру, и она отметит объекты, которые смогла распознать. Про многие из них можно узнать, что это и где продается. Скажем, если понравился чей-то рюкзак, легко посмотреть, где купить такой же или похожий. Точно так же можно выяснить, как называется растение, порода собаки или, например, памятник архитектуры.

Приложение поможет перевести надпись на незнакомом языке. Если направить на нее камеру, «Яндекс» тут же переведет ее с помощью «Яндекс.переводчика». Переведенный текст появится поверх изображения. Это удобно, если нужно понять, что написано на этикетке или, скажем, на указателе. В приложении также есть сканер: он позволяет сделать цифровую копию любого документа, будь то паспорт или диплом.

В основе умной камеры лежат технологии компьютерного зрения. С их помощью камера выделяет на изображении отдельные объекты и распознает, что перед ней — стол, стул или, например, комнатное растение. Для этого используются нейронные сети, обученные на огромном числе примеров. Также технологии компьютерного зрения позволяют найти и распознать надпись на картинке, которую нужно перевести.

Умная камера доступна в приложении «Яндекс» для iOS и Android. Чтобы ее включить, нужно нажать на иконку камеры в поисковой строке.



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