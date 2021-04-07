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Сбербанк: в пандемию количество сделок онлайн-ипотеки выросло более чем в два раза

ИТ в банках

По данным сервиса «Домклик» (входит в экосистему «Сбера»), в марте 2021 г. россияне заключили 30,6 тыс. сделок по ипотеке онлайн, что более чем в 2,2 раза больше результата марта прошлого года — 13,6 тыс. сделок. При этом большая часть онлайн-ипотеки приходится на объекты на вторичном рынке.

На рынке готового жилья онлайн заключено 25,2 тыс. сделок, а в марте 2020 г. было совершено только 11 тыс. сделок. Больше всего такой ипотеки оформлено жителями Москвы (2,3 тыс.), на втором месте — Санкт-Петербург (1,3 тыс.), также в лидерах — Краснодарский край (1,1 тыс.).

За аналогичный период на первичном рынке онлайн заключено 5,4 тыс. сделок, за март 2020 год. — 2,6 тыс. В данном случае лидерами по количеству таких сделок стали Москва (894 сделки), Санкт-Петербург (540 сделок) и Свердловская область (378 сделок) — в рамках онлайн-ипотеки в марте 2021 г.

«Ипотека онлайн стала особенно популярна в пандемию. Мы наблюдаем рост таких сделок год к году больше чем в два раза. Всего в этом году — с января по март — выдано 222,4 тыс. таких ипотечных кредитов на сумму 566,7 млрд руб. Желающий приобрести новое жильё через ипотечный кредит может подать заявку на «Домклик», а затем все необходимые процедуры будут проведены тоже онлайн, не считая одного посещения отделения банка для подписания документов. Мы планируем и дальше развивать наши сервисы, чтобы делать ипотеку более доступной в оформлении», — сказал Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

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