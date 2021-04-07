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Konica Minolta представила системы для развития медицинской диагностики

Техника

Konica Minolta выпустила на европейский рынок три новых продукта: рентгеновскую систему с автоматическим позиционированием AeroDR X90, портативное ультразвуковое устройство премиум-класса Sonimage HS2, а также решение Exa Enterprise Imaging — оно включает полный набор инструментов для диагностики. Так компания расширяет своё портфолио продуктов в области здравоохранения.

Exa Enterprise Imaging — универсальное средство для просмотра медицинских изображений, которые могут как соответствовать, так и не соответствовать стандарту DICOM. Их рендеринг проходит на стороне сервера для более быстрого доступа к файлам большого объёма — например, для 3D-маммографии. При этом решение обеспечивает высокий уровень кибербезопасности: личные данные пациентов не передаются на рабочие станции.

Система предлагает широкий набор диагностических инструментов — в том числе в узких областях, таких как кардиология и ортопедия. А полученные изображения можно просмотреть с любого компьютера.

Новая рентгеновская система Konica Minolta AeroDR X90 позволяет рентгенологам осматривать больше пациентов в день и сокращать время диагностики — а значит, и ожидания в очередях. Решение обладает функцией автоматического сшивания до четырёх снимков — этого достаточно для полного исследования позвоночника. При этом чтобы сделать снимок, нужно только нажать на кнопку: детектор сам автоматически переместится в верное положение.

Таким образом, система обеспечивает автоматическое позиционирование и отслеживание во время рентгеновского излучения. Это возможно благодаря программному обеспечению AeroNAV, которое лежит в её основе.

Ещё одна новинка Konica Minolta — ультразвуковая система Sonimage HS2. Она передаёт изображения высокого разрешения и подходит для повседневной клинической практики. За счёт точности устройства повышается уровень достоверности диагностики во время интервенционных процедур под ультразвуковым контролем.

Система Sonimage HS2 пополнила линейку устройств Sonimage, цель которой — создавать медицинские изделия мирового класса и делать сложные устройства доступными и интуитивно понятными. Инновационные решения повышают уверенность специалистов во время процедур и ускоряют их работу.

«Как глобальный поставщик решений, Konica Minolta вносит свой вклад в развитие здравоохранения по всему миру, продвигая медицинские диагностические технологии. Компания уделяет особое внимание цифровой радиологии, ультразвуку, генетической диагностике, фармацевтике и инновациям в других отраслях медицины», — отметил Хавьер Гонсалес Техера, генеральный менеджер по ИТ и рентгенографии в сфере здравоохранения в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Konica Minolta Business Solutions Europe.

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