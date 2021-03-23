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«Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Индивидуальные предприниматели — клиенты «Сбера» теперь могут получить смарт-кредит в мобильном приложении «СберБизнес». Весь процесс — от подачи заявки до зачисления денег на счёт — занимает всего несколько минут, происходит полностью онлайн, не требует оформления бумажных документов и посещения офиса банка.

«Сбер» — единственный российский банк, который предлагает такое решение. Услуга уже доступна примерно 600 тысячам наших клиентов из числа индивидуальных предпринимателей. А в третьем квартале этого года мы планируем запустить аналогичный сервис для обществ с ограниченной ответственностью. Раньше оформить и получить кредит онлайн можно было только в веб-версии СберБизнеса, а теперь сервис доступен и в мобильном приложении, которое наши клиенты активно используют для управления бизнесом. Сегодня все больше вопросов бизнесмены решают при помощи мобильного телефона, и Сбер следует этому тренду, предоставляя предпринимателям мгновенные, удобные и безопасные сервисы для развития бизнеса», - сказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

Смарт-кредит — продукт банка для малого и микро бизнеса на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах. Параметры кредита рассчитываются индивидуально, максимальная сумма кредита — до 10 млн рублей, максимальный срок кредитования — 4 года. Кредитные средства можно направить на покупку товаров или оплату услуг, приобретение транспорта, оборудования, недвижимости и другие цели бизнеса.

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