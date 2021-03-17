Спецпроекты

Mail.ru Group поможет брендам развивать инновации в маркетинге

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group запускает «Направление инновационных решений» в коммерческом департаменте. Его команда будет разрабатывать маркетинговые проекты и кастомные цифровые продукты на базе решений Mail.ru Group и партнеров. Проекты будут решать стратегические маркетинговые и бизнес-задачи компаний.

«Направление инновационных решений» — это следующий шаг в развитии отдела нестандартной рекламы. Оно позволит объединить возможности технологий, эффективных маркетинговых решений и креативных кампаний. Команда направления сможет использовать весь спектр продуктов и инструментов Mail.ru Group — от больших данных, облачных сервисов и предиктивной аналитики до платформы мини-приложений и голосовых технологий — для реализации уникальных проектов партнеров. Кроме того, Mail.ru Group развивает маркетинговые и рекламные инструменты, которые дают возможность гибко работать с сегментами аудитории для достижения бизнес-целей. Применяя их, команда «Направления инновационных решений» поможет партнерам запускать эффективные проекты для своих клиентов и внутри компании.

Специалисты отдела будут погружаться в бизнес партнера, в том числе и в сотрудничестве с агентствами: изучать факторы роста компании, проводить совместные воркшопы и образовательные сессии. На основании этих данных команда будет разрабатывать цифровые продукты и стратегии их продвижения для решения задач бизнеса клиентов. Такой подход позволит объединить отраслевую экспертизу партнера и возможности Mail.ru Group — и благодаря этому создавать принципиально новые маркетинговые решения, влияющие на бизнес-показатели.

«Инновации сегодня — важное конкурентное преимущество и один из ключевых векторов развития бизнеса и маркетинга на любом рынке. Наше новое направление поможет брендам запускать комплексные проекты с применением сразу нескольких решений, технологий и продуктов Mail.ru Group — практически в любых комбинациях. В частности, команда отдела будет помогать партнерам разрабатывать маркетинговые кампании, которые будут основаны на сквозном взаимодействии потребителей с нашими сервисами и технологиями», – отметил Александр Будилин, директор «Направления инновационных решений» коммерческого департамента Mail.ru Group.

Возможности Mail.ru Group позволяют брендам использовать передовые технологии и решения для своих задач: от создания комплексных проектов в крупнейших соцсетях до развития новых каналов продаж и продвижения в фудтех-направлении и электронной коммерции, внедрения умных ассистентов в бизнес и пользовательский опыт, работы с данными. Таким образом, бренды смогут запускать собственные цифровые продукты для пользователей и долгосрочные интегрированные кампании на основе технологий и данных.

«Направление инновационных решений» также будет обучать сотрудников брендов работе с технологиями и цифровыми каналами. Это позволит не только еще эффективнее решать задачи партнеров, но и повышать ИТ-экспертизу внутри компании клиента.



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