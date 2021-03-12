Спецпроекты

«Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы МГППУ

Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы Московскому государственному психолого-педагогическому университету (МГППУ).

Для своих нужд университет будет использовать облачное объектное хранилище «Техносерв Cloud». Оно позволяет надежно и недорого хранить данные различного типа: контент веб-сайтов и писем (фото, видео, файлы для скачивания), архивы, резервные копии, записи систем видеонаблюдения и т.д. Помимо хранения, «Облачное хранилище» можно использовать и для распространения медиа-контента (видео, музыка). Размещение данных в облачном объектном хранилище позволяет оптимизировать расходы, повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения большому количеству авторизированных пользователей.

«Услуга «Облачное хранилище» является одной из самых востребованных, ее выбирают компании из самых различных отраслей, в том числе и образовательные учреждения. Она позволяет существенно сэкономить денежные средства и обладает высокой доступностью благодаря легко конфигурируемому комплексу элементов ИТ-инфраструктуры. Надежность хранения находится на уровне от 99,999999, что в 100 раз выше доступной при классической системе хранения с RAID-6. Для каждого клиента мы предусмотрели возможность индивидуальной настройки корпоративной политики хранения информации. Кроме того, клиент может легко управлять данными: переносить, хранить, контролировать, оперативно их извлекать и восстанавливать, используя удобную панель управления в личном кабинете», − сказал Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

Другие материалы рубрики

Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве»

Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие

Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube

Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Техноблог

Что делать, если в смартфон попал песок?

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера