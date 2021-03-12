«Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы МГППУ

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы Московскому государственному психолого-педагогическому университету (МГППУ).

Для своих нужд университет будет использовать облачное объектное хранилище «Техносерв Cloud». Оно позволяет надежно и недорого хранить данные различного типа: контент веб-сайтов и писем (фото, видео, файлы для скачивания), архивы, резервные копии, записи систем видеонаблюдения и т.д. Помимо хранения, «Облачное хранилище» можно использовать и для распространения медиа-контента (видео, музыка). Размещение данных в облачном объектном хранилище позволяет оптимизировать расходы, повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения большому количеству авторизированных пользователей.

«Услуга «Облачное хранилище» является одной из самых востребованных, ее выбирают компании из самых различных отраслей, в том числе и образовательные учреждения. Она позволяет существенно сэкономить денежные средства и обладает высокой доступностью благодаря легко конфигурируемому комплексу элементов ИТ-инфраструктуры. Надежность хранения находится на уровне от 99,999999, что в 100 раз выше доступной при классической системе хранения с RAID-6. Для каждого клиента мы предусмотрели возможность индивидуальной настройки корпоративной политики хранения информации. Кроме того, клиент может легко управлять данными: переносить, хранить, контролировать, оперативно их извлекать и восстанавливать, используя удобную панель управления в личном кабинете», − сказал Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».