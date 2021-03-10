Группа «Самолет» вложит 8 млрд рублей в развитие ИТ-экосистемы Development Tech

Группа «Самолет» планирует инвестировать до 8 млрд руб. в ближайшие пять лет в разработку цифровых продуктов и покупку готовых ИТ-решений. Общий экономический эффект от внедрения может составить до 4% EBITDA

Ключевым направлением Development Tech «Самолета» станет цифровизация производственной системы девелопера. Управление девелоперскими проектами имеет собственную сложную специфику, отличную от других отраслей. Будет полностью оцифрована организация работ с подрядными организациями. Это уменьшит сроки возведения жилья с 24 до 18 месяцев и повысит качество строительства. Новая система организации работ позволит осуществлять выплаты подрядным организациям два-три раза в месяц и сократит до минимума число дней простоя за строительный цикл.

Второе большое направление Development Tech – это цифровизация каналов взаимодействия с клиентами компании. Целью развития цифровых сервисов в сегменте продаж станет создание инфраструктуры для возможности осуществления онлайн-сделки круглосуточно из любой точки мира всего за 30 минут. Следующим этапом станет создание единой системы, в которой клиент сможет не только купить жилье или оформить ипотеку, но и сдать или продать квартиру, взаимодействовать с управляющей компанией, покупать сервисы умного дома и умной квартиры, общаться с соседями, приобретать товары и услуги.

Цифровизация коснется также инвестиционной стадии развития девелоперских проектов. Благодаря интерактивной карте перспективных участков с нанесением всех существующих и планируемых инженерных сетей искусственным интеллектом будет производиться автоматический расчет экономического потенциала участка. Это снизит влияние человеческого фактора, вероятность ошибки в расчетах и позволит максимально эффективно использовать земельный банк компании, оптимально определяя не только параметры будущего проекта, но и его общую концепцию и архитектуру.

«Цифровизация является основой нашей операционной стратегии и уже сейчас дает результат в развитии клиентского опыта, повышает скорости бизнес-процессов и снижает затраты. Компании, которые не внедрят новые принципы видения бизнеса и инструменты цифровизации, не смогут быть конкурентоспособными», – сказал Виталий Руденко, первый заместитель генерального директора группы «Самолет».