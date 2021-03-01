Intel представила годовой отчет о работе ИТ-подразделения

Недавно опубликованный отчет «2020-2021 Intel Information Technology (IT) Annual Performance Report» показал, как глобальная ИТ-команда помогла компании справиться с вызовами прошлого года. По мере трансформации Intel в новую компанию эпохи распределенных интеллектуальных вычислений, ее ИТ-подразделение наращивает усилия по интеграции передовых технологических решений в бизнес-процессы. В том числе благодаря этому Intel смогла продолжить выпуск технологических решений, критически важных для заказчиков компании в период пандемии COVID-19.

ИТ-команда Intel обеспечила непрерывную работу компании, что позволило в полной мере удовлетворить запросы клиентов и партнеров. При этом, сотрудникам была обеспечена полная безопасность.

В отчете приводятся ключевые достижения, такие как переход на поддержку 100 000 дистанционных сотрудников за 72 часа, разработка программно-аппаратной платформы для технического персонала, которая обеспечила удаленный мониторинг и контроль критически важных производственных операций, развертывание технологии дополненной реальности на всех предприятиях Intel, чтобы обеспечить социальное дистанцирование и снизить потребность в поездках, внедрение систем автоматизации, методов совместной удаленной работы и системы мышления «One Intel», которые позволили возобновить работу одной из фабрик за 22 недели — почти на 80% быстрее, чем обычно.

Внедрение ИИ, трансформация сетей 5G и развитие автономных периферийных вычислений – три наиболее стремительно развивающихся направления для Intel и ее клиентов.

Вот несколько примеров. В 2020 году алгоритмы ИИ помогли выпустить дополнительно 3,7 млн единиц продукции. Использование расширенной аналитики для ежедневной обработки миллиардов элементов данных позволяет инженерам ускорить получение информации с часов до секунд.

Интеллектуальная система управления тестированием (Intelligent test execution management, ITEM) помогает командам по проверке достоверности данных использовать наиболее эффективные и рентабельные тесты. В свою очередь, это сокращает сроки выхода продукта на рынок. Использование ITEM сократило количество необходимых тестов на 70%, поэтому Intel развернула эту технологию в 60 командах валидации во всех подразделениях.

Платформа Sales AI доступна 2500 партнерам по сбыту и содержит 31 000 учетных записей. В 2020 году применение Sales AI принесло Intel более $168 млн дополнительной выручки.

Внедрение ИТ-подразделением инновационных решений и сервисов в критически важные бизнес-процессы принесло Intel в 2020 году дополнительно 1,56 млрд долларов. ИТ-подразделение Intel входит в состав рабочей группы, которая будет определять принципы деятельности компании в 2021 году и последующие периоды. Цифровой образ мышления обеспечит более гибкую, персонализированную и иммерсивную производственную среду с распределенными полномочиями и различными уровнями совместной работы.