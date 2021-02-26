Эксперты Stormwall зафиксировали всплеск DDoS-атак на телеком в начале 2021 года

По данным специалистов компании Stormwall, хакеры стали активнее использовать DDoS-атаки в отношении телекоммуникационных компаний. Эксперты зафиксировали резкий всплеск DDoS-атак на телеком-компании в начале 2021 г., в период новогодних праздников. В январе 2021 г. количество DDoS-атак на телеком-сферу увеличилось на 8% по сравнению с январем прошлого года и на 38% по сравнению с декабрем 2020 г. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Мишенями хакеров стали мелкие интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры и небольшие дата-центры, которые не располагают достаточными ресурсами для отражения мощных DDoS-атак.

Основной тренд начавшегося года – резкий рост средней мощности DDoS-атак. Если раньше атаки свыше 100 Гбит/с были редкостью, а средний объем атаки на телеком составлял порядка 10 Гбит/с (этого было достаточно, чтобы вывести из строя или вызвать проблемы в для большинства небольших компаний), то в январе-феврале 2021 г. обыденностью стали ежедневные атаки свыше 200 Гбит/с. Такой резкий скачок обусловлен появлением нового ботнета, который можно купить у злоумышленников через Telegram за $500 в неделю и получить доступ к атаке мощностью в 300-400 Гбит/с. Подобная мощность сравнима с общим трафиком крупного дата-центра или даже карликового государства. Для запуска ботнета не нужно обладать специальными знаниями, и хакеры активно этим пользуются. Что интересно, создатели ботнета даже предлагают бесплатный тест атаки перед покупкой.

«Во время пандемии наблюдается постоянный рост DDoS-атак, в том числе и на телеком-сферу. Объясняется это как повысившейся доступностью инструментов для организации атак на открытом рынке, так и постоянно растущей критичностью бесперебойного доступа в интернет. Парадоксально, но телеком зачастую становится легкой мишенью хакеров по той причине, что, в отличие от конечных клиентов (пользователей, сайтов и других интернет-ресурсов), защищать им нужно куда большее число ресурсов, а вывести из строя целую сеть порой проще, чем отдельно взятый IP-адрес. Поэтому наличие эффективной стратегии защиты от DDoS-атак в сфере телеком уже стало не просто рекомендацией, а основой построения бизнеса», – отметил Рамиль Хантимиров, СЕО и сооснователь компании Stormwall.

По мнению экспертов компании, количество и мощность DDoS-атак в 2021 г. будет продолжать расти, и телеком-компаниям нужно уже сейчас подумать о более эффективных способах защиты своих онлайн-ресурсов.