Система «Поиск» Югры помогла раскрыть торговлю поддельными справками о COVID-19

В начале 2021 года в Югре зафиксированы случаи продажи фиктивных справок об отсутствии COVID-19. Обнаружить сайты с подобными предложениями помогла автоматизированная информационная система «Поиск», разработанная Югорским НИИ информационных технологий и Депинформтехнологий Югры.

В течение шести лет система на базе искусственного интеллекта ведёт мониторинг контента по терроризму, экстремизму, проституции, детской порнографии и др.

В конце января, на заседании регионального оперштаба губернатор поручила найти сайты с поддельными справками, после чего системе «Поиск» предоставили ключевые слова и фразы по новой тематике. «Обученная» таким образом система непрерывно ищет в интернете материалы на основе ключевых маркеров, собирает информацию с Web-страниц, индексирует их и формирует перечень подозрительных ссылок.

По словам начальника управления развития цифровой инфраструктуры Депинформтехнологий Югры Александра Шадрина, за столь короткий период эксперты проанализировали более 200 сайтов, выявленных АИС «Поиск»: «Из них по 73 сайтам дано подтверждение о торговле COVID-справками. Далее информация направляется в Роскомнадзор и правоохранительные органы, которые проводят дополнительную проверку и выносят решение о блокировке сайтов. Уже после этого операторы связи блокируют сайты на территории страны. На сегодняшний день решения о блокировке вынесены уже по 15 сайтам».