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МКБ запустил оплату по QR-коду через СБП

ИТ в банках

С февраля 2021 г. функция оплаты по QR-коду доступна пользователям приложения «МКБ Онлайн». С помощью QR-кода можно совершать покупки в интернет-магазинах или на кассах торговых точек, которые уже предоставляют своим клиентам возможность оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Удобство такого платежа заключается в отсутствии необходимости заполнять данные получателя, они вносятся автоматически при переходе в мобильный банк после сканирования QR-кода.

Первые тестовые переводы прошли от клиентов МКБ в адрес благотворительного фонда «Арифметика добра». Для перечисления в фонд через СБП достаточно навести камеру смартфона на QR-код на сайте благотворительной организации, а после автоматического перехода в приложение банка ввести сумму пожертвования и подтвердить операцию. Алгоритм идентичен и для оплаты товаров или услуг на сайтах интернет-магазинов, по ссылке от продавца или при покупке в розничных торговых точках.

«Мы ожидаем, что оплата по QR-кодам станет одним из самых востребованных способов совершения покупок, особенно в интернете. Покупателю теперь не нужно тратить лишнее время на ввод реквизитов, данных своей карты – оплата пройдет практически в одно нажатие», — отметил Владислав Ермаков, начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания.

«Оценивая транзакционную активность наших клиентов в 2020-2021 гг., мы видим стремительный рост популярности платежей через СБП у населения. И потому запуск платежей по QR-коду – это логичный шаг любого банка, который стремиться идти в ногу со временем», — отметил Филипп Литвиненко, директор департамента корпоративных продуктов и привлечения ресурсов.

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