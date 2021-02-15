Сервис «Тракмаркет» начал предоставлять транспорт в лизинг

«Биржа грузоперевозок Ati.su» обновила свой сервис «Тракмаркет», предназначенный для продажи и аренды автотранспорта. Пользователи получили возможность приобрести тягачи, грузовики, полуприцепы с пробегом в лизинг и минимальным первоначальным платежом. Услугу предоставляет партнер «Биржи» – компания «Ctrl лизинг».

Сервис «Тракмаркет» помогает продать, купить или взять в аренду грузовое транспортное средство, прицеп или спецтехнику: бульдозер, автокран, экскаватор. Он отличается от других сервисов тем, что позволяет продать автопоезд полностью, не создавая отдельные объявления для прицепа и тягача. «Тракмаркет» доступен и бесплатен для всех пользователей «Биржи», интегрирован с ее главным сайтом и остальными сервисами. Это позволяет участнику удостовериться в надежности арендатора или продавца с помощью «Паспорта участника АТИ», пообщаться с ним, а также проверить интересующий транспорт на предмет возможных штрафов или ДТП.

Разработчики обновили сервис, и теперь все пользователи могут также приобрести транспортное средство с пробегом в лизинг. Единственное ограничение связано с физическими лицами: они могут получить выбранное ТС в том случае, если будут сдавать его в субаренду индивидуальным предпринимателям или компаниям, которые будут заключать с перевозчиками договоры от своего имени. Приобрести в лизинг можно тягачи КАМАЗ, МАЗ, MAN, DAF, Mercedes, Volvo, Scania, Renault, Iveco, а также полуприцепы Schmitz, Kögel, НефАЗ и МАЗ – при этом возраст транспортного средства не должен превышать пяти лет.

Новую услугу предоставляет партнер «Биржи грузоперевозок Ati.su» – «Ctrl лизинг». Для того, чтобы приобрести транспортное средство в лизинг, пользователю нужно отправить заявку через «Тракмаркет» или страницу «Ctrl лизинг» на сайте «Биржи». После этого с ним связываются специалисты компании-партнера, делают предварительный расчет и направляют перечень нужных документов. Следующий шаг – подбор техники в соответствии с требованиями пользователя, после чего выбранное ТС осматривает диагност. Если все в порядке, далее происходит подписание договоров, выкуп техники у продавца, ее страхование и оборудование телематикой, передача покупателю.

«Мы стремимся постоянно увеличивать количество качественных услуг и сервисов, доступных участникам "Биржи грузоперевозок Ati.su". У приобретения в лизинг грузового транспорта с пробегом есть свои преимущества. Например, в этом случае не требуется вносить большой первоначальный платеж, а получение техники в собственность происходит быстрее. Наши партнеры работают по всей России, подбор техники происходит удаленно – пользователь получает все фотографии и результаты компьютерной диагностики в электронном виде. Налаженный формат удаленного взаимодействия особенно важен в нынешних условиях», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок Ati.su».