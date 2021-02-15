Спецпроекты

Сервис «Тракмаркет» начал предоставлять транспорт в лизинг

Интернет E-commerce Веб-сервисы

«Биржа грузоперевозок Ati.su» обновила свой сервис «Тракмаркет», предназначенный для продажи и аренды автотранспорта. Пользователи получили возможность приобрести тягачи, грузовики, полуприцепы с пробегом в лизинг и минимальным первоначальным платежом. Услугу предоставляет партнер «Биржи» – компания «Ctrl лизинг».

Сервис «Тракмаркет» помогает продать, купить или взять в аренду грузовое транспортное средство, прицеп или спецтехнику: бульдозер, автокран, экскаватор. Он отличается от других сервисов тем, что позволяет продать автопоезд полностью, не создавая отдельные объявления для прицепа и тягача. «Тракмаркет» доступен и бесплатен для всех пользователей «Биржи», интегрирован с ее главным сайтом и остальными сервисами. Это позволяет участнику удостовериться в надежности арендатора или продавца с помощью «Паспорта участника АТИ», пообщаться с ним, а также проверить интересующий транспорт на предмет возможных штрафов или ДТП.

Разработчики обновили сервис, и теперь все пользователи могут также приобрести транспортное средство с пробегом в лизинг. Единственное ограничение связано с физическими лицами: они могут получить выбранное ТС в том случае, если будут сдавать его в субаренду индивидуальным предпринимателям или компаниям, которые будут заключать с перевозчиками договоры от своего имени. Приобрести в лизинг можно тягачи КАМАЗ, МАЗ, MAN, DAF, Mercedes, Volvo, Scania, Renault, Iveco, а также полуприцепы Schmitz, Kögel, НефАЗ и МАЗ – при этом возраст транспортного средства не должен превышать пяти лет.

Новую услугу предоставляет партнер «Биржи грузоперевозок Ati.su» – «Ctrl лизинг». Для того, чтобы приобрести транспортное средство в лизинг, пользователю нужно отправить заявку через «Тракмаркет» или страницу «Ctrl лизинг» на сайте «Биржи». После этого с ним связываются специалисты компании-партнера, делают предварительный расчет и направляют перечень нужных документов. Следующий шаг – подбор техники в соответствии с требованиями пользователя, после чего выбранное ТС осматривает диагност. Если все в порядке, далее происходит подписание договоров, выкуп техники у продавца, ее страхование и оборудование телематикой, передача покупателю.

«Мы стремимся постоянно увеличивать количество качественных услуг и сервисов, доступных участникам "Биржи грузоперевозок Ati.su". У приобретения в лизинг грузового транспорта с пробегом есть свои преимущества. Например, в этом случае не требуется вносить большой первоначальный платеж, а получение техники в собственность происходит быстрее. Наши партнеры работают по всей России, подбор техники происходит удаленно – пользователь получает все фотографии и результаты компьютерной диагностики в электронном виде. Налаженный формат удаленного взаимодействия особенно важен в нынешних условиях», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок Ati.su».

Другие материалы рубрики

Секретные видео в Telegram может посмотреть любой посторонний

«Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета»

Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам

«Яндекс» сдал своего сотрудника правоохранителям за взлом тысяч почтовых ящиков клиентов

Портал госуслуг меняет формат их предоставления. Перечень новшеств

Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Техноблог

Технологии для развлечений, которые не дожили до 2021

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам