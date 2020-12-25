Спецпроекты

Победители столичного конкурса киберспортивных стартапов получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов

Бизнес Инвестиции и M&A

В Москве завершился конкурс Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр, организованный Московским инновационным кластером (МИК). Лучшие проекты смогли привлечь инвестиции и помощь в масштабировании бизнеса. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Конкурс оказался востребованным и среди новичков, и среди опытных игроков. На участие в нем было подано 185 заявок. В финале экспертное жюри выбрало 20 самых перспективных проектов. Они получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов», — отметила Наталья Сергунина.

Кроме того, как добавила заммэра, шесть команд договорились о сотрудничестве между собой, пять — нашли заказчиков, а еще три — менторов. Например, проекту Heyplay (автоматизированная турнирная платформа для геймеров-любителей) поступило три предложения о партнерстве, он уже взаимодействует с возможными инвесторами.

Авторы симулятора Esports History, передающего историю киберспорта от его зарождения до наших дней, договорились о сотрудничестве с другим проектом и получили маркетинговую поддержку.

«Game Innovators — первая подобная программа правительства Москвы в киберспортивной индустрии. Ее цель — помочь командам из этой сферы организовать коммерческие и пилотные проекты, а также найти ментора в лице лидера рынка», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Партнерами конкурса выступили «Билайн» и Mail.Ru Group, издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, а также российский киберспортивный холдинг ESforce.

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