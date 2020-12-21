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Samsung представила УФ-стерилизатор для мобильных устройств. Цена. Фото

Техника

Для борьбы с распространением бактерий и микробов на поверхностях мобильных устройств Samsung Electronics представила новый УФ-стерилизатор со встроенным беспроводным зарядным устройством. Устройство позволяет быстро дезинфицировать смартфон, наушники или очки за 10 минут.

УФ-стерилизатор уничтожает до 99% бактерий и микробов, включая кишечную палочку, золотистый стафилококк и Candida albicans, что подтверждается тестами, проведенным двумя независимыми институтами сертификации – Intertek и SGS.

Размеры устройства составляют 196x96x33 мм, что подходит для дезинфекции смартфонов и носимых гаджетов разных размеров. УФ-стерилизатор оснащен двумя ультрафиолетовыми лампами, которые дезинфицируют как верхнюю, так и нижнюю поверхности предметов. Благодаря стильному минималистичному дизайну устройство будет выглядеть уместно на рабочем столе или в любом другом месте, где расположит его пользователь.

Новый гаджет прост в использовании: всего одна кнопка, которая включает и выключает УФ-функцию. Процесс дезинфекции автоматически прекращается через 10 минут, поэтому владельцу не придется беспокоиться о том, что он не выключил стерилизатор перед выходом из дома. Кроме того, новинка работает в качестве беспроводной зарядки для смартфонов и других мобильных устройств.

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Новый гаджет Samsung прост в использовании: всего одна кнопка, которая включает и выключает УФ-функцию

Начиная с 21 декабря 2020 г. новинка доступна в фирменном онлайн-магазине, официальной рознице и магазинах партнеров по рекомендованной цене 3490 руб.

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